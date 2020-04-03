Карантин, продовжений до 24 квітня, вніс корективи у святкування Великодня, який цього року відзначається 19 квітня
Як планують зустрічати це свято в місті, дізнавалися журналісти видання «Вечірній Харків».
За словами єпископа Харківського і Богодухівського Митрофана, як пройдуть богослужіння в Православній церкві, будуть вирішувати безпосередньо перед святом. Священний синод ПЦУ засідатиме ближче до Великодня, і там ухвалять практичні рекомендації для духовества, які стосуються порядку проведення служб.
За умови гарної погоди служби можуть проходити на вулиці, не виключає він.
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«Я вважаю, що люди будуть підходити невеликими групами або по дві людини, в залежності від ситуації, тому що освятити потрібно в будь-якому випадку. Зайшли, освятили і пішли – заходять наступні. Так чи інакше, а святити будуть – однозначно. Звичайно ж, людям похилого віку краще залишитися вдома – паски їм зможуть присвятити молоді члени сім'ї або сосуди. Втім, поки що все це тільки мої припущення», – пояснив Митрофан.
Предстоятель Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав радить у період карантину у Великий четвер не виконувати обряду вмивання ніг, а у Велику п'ятницю ані в храмі, ані поза храмом не вчиняти ніяких процесій. Плащаницю рекомендується винести з храму до Божого гробу і встановити обмеження перед полотном, щоб віруючі не підходили і не цілували його. Доступ до плащаниці організувати так, щоб не було скупчення.
Він додав, що в пасхальну недылю служба проходитиме на вулиці, без процесій.
«Якщо, згідно з санітарними нормами країни, можна служити тільки в храмі, то в ньому повинні перебувати виключно священнослужителі і співаки», – пыдкреслив блаженніший і додав, що, якщо того вимагатимуть умови карантину, віруючі повинні брати участь у службах тільки вдома за допомогою трансляції. Літніхлюдей, тих, хто знаходиться на самоізоляції, і людей, що мають ознаки ГРВІ, він попросив не приносити продукти на освячення.
Що стосується УПЦ МП, то там ще не оприлюднили яких-небудь рекомендацій з приводу святкування Великодня.
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