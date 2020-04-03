У цьому році все буде інакше

Карантин, продовжений до 24 квітня, вніс корективи у святкування Великодня, який цього року відзначається 19 квітня

Як планують зустрічати це свято в місті, дізнавалися журналісти видання «Вечірній Харків».

За словами єпископа Харківського і Богодухівського Митрофана, як пройдуть богослужіння в Православній церкві, будуть вирішувати безпосередньо перед святом. Священний синод ПЦУ засідатиме ближче до Великодня, і там ухвалять практичні рекомендації для духовества, які стосуються порядку проведення служб.

За умови гарної погоди служби можуть проходити на вулиці, не виключає він.

«Я вважаю, що люди будуть підходити невеликими групами або по дві людини, в залежності від ситуації, тому що освятити потрібно в будь-якому випадку. Зайшли, освятили і пішли – заходять наступні. Так чи інакше, а святити будуть – однозначно. Звичайно ж, людям похилого віку краще залишитися вдома – паски їм зможуть присвятити молоді члени сім'ї або сосуди. Втім, поки що все це тільки мої припущення», – пояснив Митрофан.

Предстоятель Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав радить у період карантину у Великий четвер не виконувати обряду вмивання ніг, а у Велику п'ятницю ані в храмі, ані поза храмом не вчиняти ніяких процесій. Плащаницю рекомендується винести з храму до Божого гробу і встановити обмеження перед полотном, щоб віруючі не підходили і не цілували його. Доступ до плащаниці організувати так, щоб не було скупчення.

Він додав, що в пасхальну недылю служба проходитиме на вулиці, без процесій.

«Якщо, згідно з санітарними нормами країни, можна служити тільки в храмі, то в ньому повинні перебувати виключно священнослужителі і співаки», – пыдкреслив блаженніший і додав, що, якщо того вимагатимуть умови карантину, віруючі повинні брати участь у службах тільки вдома за допомогою трансляції. Літніхлюдей, тих, хто знаходиться на самоізоляції, і людей, що мають ознаки ГРВІ, він попросив не приносити продукти на освячення.

Що стосується УПЦ МП, то там ще не оприлюднили яких-небудь рекомендацій з приводу святкування Великодня.

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