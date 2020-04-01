Зупинка роботи харківського метрополітена у зв'язку з карантином залишила без роботи одну з найвідоміших жебрачок Харкова
Запитанням про те, куди зникла Актриса, а саме таке прізвисько заслужила ця жінка за свій багаторічний «труд», задалися в групі «ХС Харків», опублікувавши колаж, в центрі якого жебрачка з традиційним файликом нібито з документами і жалісним виразом обличчя, передає Politeka.
«Ось по кому дійсно вдарило закриття метро», – йдеться в підписі до фото.
Користувачі не залишилися осторонь і поспішили висловитися в коментарях по темі:
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«У цьому році Оскар точно не її буде ((», «Так, жебракам зараз не просто. Але ви можете підтримати жебраків, перерахувавши їм 100 грн. на карту. Підтримайте жебраків зараз, щоб бачити жебраків в транспорті в майбутньому!», «стільки років бездоганної роботи і все коту під хвіст», «Більше десяти років працює))))», «Актриса, культура повинна жити. ) Коронна фраза була "Ви моя остання надія"?)», «Вона працює на господаря, а їй дають на хліб. Найімовірніше», «Саме цю жінку в метро спостерігаю вже 16 років. Історія незмінна. Слово в слово повторює з року в рік....», «Я пригадую, як одна жінка поцікавилася, чи є у неї довідка, що донька хвора, так та її матом обклала і прокляла весь її рід… і я це особисто з дружиною бачив».
Харківські журналісти у свій час вивчили біографію цієї дами. За інформацією видання «Vgorode», Актрису насправді звуть Наталія Горбенко, їй 40 років. Родом вона з Есхара, а «працювати» в Харків їздила з Новоселівки — у всякому разі, її часто бачать в маршрутці №67, що курсує від Центрального ринку до вулиці Баварській.
В метро її знають усі, навіть ті, хто користується ним раз у півроку.
Років 15 тому вона «працювала» на Салтівській лінії і прикидалася вагітною, просила грошей на «прожити». Пізніше придумала легенду про сина, у якого серйозна хвороба, тому потрібні гроші на лікування і реабілітацію. Ще через кілька років така ж доля спіткала і її «дочку».
Потім Актриса перейшла на Холодногірсько-Заводську лінію. Пасажирам вона співала історію про те, що у неї рак, і потрібні гроші на лікування. Дивно, але як тільки «хвора» виходила з вагона метро, симптоми смертельної хвороби розчинялися в повітрі, і вона жваво бігла по справах.
Подейкують, що за ці роки Наталія сколотила непогані статки. У неї є трикімнатна квартира на Салтівці, а також дві двокімнатні, одну з яких вона здає студентам.
Нагадаємо, мати перетворила своїх дітей на вокзальних жебраків.
Як писала Politeka, чергову «яжемать» прогнали з харківської вулиці.
Також Politeka повідомляла, що харків'янин показав, як обманюють у метро.