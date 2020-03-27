На вихідних погода буде напрочуд стабільною

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У суботу, 28 березня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Вітер східний – 7-12 метрів у секунду.

Температура повітря вночі – від одного до шести градусів, вдень – 11 – 16 градусів вище нуля.

За останні 130 років синоптичних спостережень найвища температура в цей була зафіксована в 1983 році, коли повітря прогрілося до +20,1. Найхолодніше 28 березня було в 1987 році, коли стовпчики термометрів опустилися до -12,5.

28 березня вшановується пам'ять мучеників Агапія, Пуплія та інших. Погоду цього дня передвіщають вода і птахи. У давнину помітили: якщо весняна вода тече повільно, то рік очікується важким. Якщо ж у цей день прилітають чайки, то можна чекати тепла. У наших пращурів був такий звичай: якщо у цей день почуєш вночі собаче завивання, слід повернути подушку, щоб сон був хорошим.

У неділю, 29 березня, погода буде абсолютно аналогічною суботнім показникам.

Зазначимо, що температурні рекорди у цей день були зафіксовані в ті ж роки, що й напередодні. Так, найтепліше цього дня було у 1983 році – стовпчики термометрів піднялися до позначки +16,5. Найхолодніше 29 березня було у 1987 році, коли похолодало до семи з половиною градусів морозу.

У церковних святцях під цим днем числяться три мученика: Савін, Папа і Трохим. У народі говорили: «На Савіна сані покинь, воза посунь», «Сонця хоч і немає, а вода все одно біжить». А якщо 29 березня була тепла, сонячна погода, то і весна вся обіцяла бути теплою. Добре, коли сніг тане від сонця, а не від дощу: «Коли весна красними днями зганяє сніг - родиться хліб».

Нагадаємо, весна познущається над українцями, погодних гойдалок не уникнути.

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