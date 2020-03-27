На выходных погода будет на удивление стабильной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 28 марта, синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер восточный – 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от одного до шести градусов, днем – 11 – 16 градусов выше нуля.

За последние 130 лет синоптических наблюдений самая высокая температура в этот была зафиксирована в 1983 году, когда воздух прогрелся до +20,1. Холоднее всего 28 марта было в 1987 году, когда столбики термометров опустились до -12,5.

28 марта почитается память мучеников Агапия, Пуплия и других. Погоду этого дня предсказывают вода и птицы. В старину заметили: если весенняя вода течёт медленно, то год ожидается тяжёлый. Если же в этот день прилетают чайки, то можно ждать тепла. У наших предков был такой обычай: если в этот день ночью услышишь собачий вой, следует повернуть подушку, дабы сон был хорошим.

В воскресенье, 29 марта, погода будет абсолютно аналогичной субботним показателям.

Отметим, что температурные рекорды в этот день были зафиксированы в те же года, что и накануне. Так, теплее всего в этот день было в 1983 году – столбики термометров поднялись до отметки +16,5. Самое холодное 29 марта было в 1987 году, когда похолодало до семи с половиной градусов мороза.

В церковных святцах под этим днем числятся три мученика: Саввин, Папа и Трофим. В народе говорили: «На Саввина сани покинь, телегу подвинь», «Солнца хоть и нет, а вода все одно бежит». А если же 29 марта была теплая, солнечная погода, то и весна вся обещала быть теплой. Хорошо, когда снег тает от солнца, а не от дождя: «Когда весна красными днями сгоняет снег - родится хлеб».

Напомним, весна поиздевается над украинцами, погодных качелей не избежать.

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