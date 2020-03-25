Карантин через коронавірус та штрафні санкції за його порушення найболючіше вдарять по малому бізнесу
Що саме станеться, пояснив блогер Євген Зуб. Відео з розповіддю про реалії життя бізнесу на карантині розмістили в групі «Брутальний Харків».
За словами чоловіка, він відправився на СТО, щоб зробити розвал-сходження, і коли виїжджав з боксу, до працівника станції техобслуговування завітали правоохоронці. Вони звинуватили його в порушенні правил карантину, виставили з приміщення і все опечатали.
Такий розвиток подій чимало обурило героя запису.
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«От уявіть: у нього діти, дружина, батьки. Як годувати? Як забезпечувати? Зараз всі підуть у гаражі. Дивіться: якщо ти працюєш, і прийшли копи тебе хлопнули, то платиш штраф від 35 до 170 тисяч гривень!!! За що ти платиш штраф? За те, що ти хочеш прогодувати свою сім'ю!?», – обурюється Євген.
У свою чергу люди дивуються, хто ж тепер ремонтуватиме автомобілі, адже несправний транспортний засіб куди небезпечніший на дорозі, ніж коронавірус. Інші впевнені, що такі штрафи – «золота жила».
Раніше ми писали, що у Харкові через явні порушення вимог карантину відкрито три кримінальні провадження. Крім того, адміністративні заходи застосовані до десятків підприємців, які не припинили господарську діяльність (в основному, це стосується торгівлі та надання дрібних послуг).
Порушникам доведеться розщедритися на штрафи: вони становлять від 17 до 170 тисяч гривень.
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