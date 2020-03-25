У Харкові почали опечатувати дитячі майданчики на час карантину

Дітям тепер не можна кататися з гірок, на гойдалках та каруселях. Дитячі майданчики тепер заборонені для дітей у Харкові. Фото опублікували місцеві телеграм-канали, пише Politeka.net.

На сидіння гойдалок приклеїли оголошення, що карантин – це не канікули, і гуляти в місцях масового скупчення заборонено.

Відзначимо, що в Харківській області станом на ранок 25 березня досі не виявили жодного випадку захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, що у Харкові вандали помалювали пустує метро.

У Харкові невідомі помалювали підземний перехід в метро, пошкодили обшивку стін і магазинів. Крім того, в підземці просто засіли бездомні. Фото з'явилися в місцевому паблике в instagram.

«Метро з них 8*йово змінилося за час карантину», – підписали кадри автори публікації.

Так, на фотоподборке видно, як підземні переходи в метро Харкова «перетворилися»: помальовані графіті стіни, відігнута сталь на вікні кіоску, замальовані рекламні плакати та інше.

Крім того, на фото потрапили бездомні, які зручно розташувалися під стінкою на дистанції один від одного.

В мережі користувачі прокоментували побачене, назвавши своїх сусідів по місту дикунами та іншими схожими словами, а також обурившись на те, як буде виглядати рідне місто після закінчення карантину.

«Дикуни...», «Ну тепер справжній Нью-Йорк», «Ось виродки», «А що ви хотіли, цілком передбачувано», «знаєте віршик: крихітка син до батька прийшов... ось цьому добре і погано вчити треба з пелюшок в сім'ї, тоді і в суспільстві він буде людиною, а не свинею.», «Так Бекетова і до цього був у такому стані.... Цікаво, що люди без певного місця проживання лежать, дотримуючись дистанцію», – відзначили в мережі.

Нагадаємо, неадекват в Києві влаштував шоу у супермаркеті.

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