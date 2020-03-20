У Харкові не всі жителі міста адекватно сприйняли заборону на проїзд у громадському транспорті більше 10 чоловік за раз

Вранці у Харкові люди блокували рух трамваїв, а на одному навіть розбили лобове скло, однак цим гнів пасажирів не обмежився, передає Politeka.

У групі «ХС Харків» опублікували відео, на якому зафіксовано момент, як на зупинці по вулиці Академіка Павлова розлючений пасажир, якому, мабуть, не пощастило проскочити в першій десятці в трамвай, кидає вслід громадському транспорту камінь.

Слабоумие и ̶о̶т̶в̶а̶г̶а̶! Вот харьковское быдло провожает переполненные трамваи. 📍Ак.Павлова Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 20. März 2020

«Слабоумство і відвага. Ось харківське бидло проводжає переповнені трамваї», – підписав відео автор публікації.

«Скасувати транспорт, нехай гуляють і дихають киснем, може, порозумнішають», «почнуть кидати в проїжджаючі мимо машини або кидатися на них, зомбіапокаліпсис настане», «Та це ж народна забава харківського бидла - кинути що-небудь у тролейбус і трамвай. Особливо малолітнього. І добре б каталися на задній частині кузова - довбонется, ну і собі ж на шкоду. А так решті», «Дограються, що взагалі скасують транспорт», «Дати б підс*ачника смачного, щоб 2 дні не присідав потім. Розпорядження, водій виконує, або штраф, логіки 0 як ці тварини взагалі існують у світі людей. Макаки хотів написати, думаю, макаки розумніші», – обурюються в коментарях.

Раніше ми писали про те, що водія маршрутки, що курсує від П'ятихаток до центру Харкова оштрафували за перевищення ліміту на перевезення пасажирів. Замість 10 в салоні було 17 громадян. Тепер чоловікові загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Києві розгорівся скандал через пенсіонерів у маршрутках під час карантину.

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