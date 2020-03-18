Мер Харкова Геннадій Кернес оскандалився новою заявою

Нова заява мера міста Харків потрапило в мережу.

Кернес порівняв Харків з Італією.

«В Італії працює і метро, в Італії працюють і трамваї, і все працює в Італії, тільки там ніхто не їздить вже. Одні трупики вже», – сказав мер на сесії у міськраді Харкова.

Його заява розлетілася місцевими пабліками, телеграм-каналами, також шматочок відео опублікували в сторіз в instagram.

https://www.facebook.com/h.saltovka/videos/512911922954165/

Також був опублікований кадр з міськради, на якому зображені чиновники в медичних масках і з часником на столах.

«Позачергова сесія міськради з приводу коронавіруса почалася. Депутати в масках, а на столах ЧАСНИК», – зазначили в мережі.

Коментарі просто «вибухнули» від такого парадоксального видовища у міськраді Харкова.

«Ікони забули поруч покласти», «Папір забули, кажуть він допомагає», «Ми українці, з нами часник», «Сподіваюся приміщення освятили перед початком сесії», «горілки не вистачає», «Без пачки гречки на шиї по місту не пересуваюся», «0,5 і Сала не вистачає», «А де осиковий кілок?», «Зараза до зарази не липне!!✌️», «Ще б святою водою полити...», «Часник це взагалі жесть», «Відразу видно рівень достаток», – сміються харків'яни під фото.

Нагадаємо, що ранок 18 березня з-за карантину перетворилося на кошмар для тисяч харків'ян, які намагалися дістатися на роботу. Мережа облетіли фотографії наслідків закриття метро у зв'язку з епідемією коронавіруса.

Як видно на знімках, незважаючи на декларовані раніше рекомендації не перевозити більше десяти осіб, трамваї їдуть забиті до відмови. Люди готові порушувати закон, аби не втратити роботу через запізнення.

На зупинках аншлаг.

«06:40. Зазвичай в цей час до 5 чоловік на зупинці. За 20 хвилин було 2 тролейбуси та 1 автобус. Ось вам і ранок без метро», – йдеться у підписі до одного з фото.

За словами очевидців, люди виходили на зупинку раніше, щоб встигнути добратися на роботу без тисняви.

05:45, обычно в это время трамваи полупустые. Но сегодня люди решили выйти из дому пораньше, чтоб без давки доехать на работу. Контроллер сказал, что весь состав трамваев выпустили на рельсы, чтоб уменьшить интервал ожидания, но пока не справляются, интервал 30+ минут Видео: @poton_tv Gepostet von Харьков 1654 am Dienstag, 17. März 2020

Нагадаємо, вчені приголомшили відкриттям про коронавирусе.

Як повідомляла Politeka, українці отримають доплату до пенсій через карантин.

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