30-річний ветеран АТО, за долю якого переживали всі харків'яни, знайдений мертвим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ГУ Нацполіції в Харківській області.

Тіло чоловіка без видимих ознак насильницької смерті виявили 13 березня об 11 годині ранку в туалеті медпункту в селі Лизогубівка під Харковом.

Загиблим виявився місцевий житель Олександр Фрайтаг, про зникнення якого напередодні заявила його дружина Тетяна. За її інформацією, чоловік пішов з дому 8 березня і перестав виходити на зв'язок. У нього не було при собі ні документів, ні телефону.

Останній раз його бачили в селищі Васищеве, коли той заходив в місцевий продуктовий магазин «Гурман». Куди він попрямував після цього – невідомо.

Журналістам невтішна вдова розповіла, що судмедексперти забрали тіло і поки нічого не сказали, але припустили, що він не сам туди потрапив.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «природна смерть».

У жовтні 2016 року Олександр отримав серйозне поранення. Морпіх втратив частину черепа в АТО від ворожої міни в Широкіно.

Служити Олександр пішов ще під час третьої хвилі мобілізації. Став розвідником 92-ї механізованої бригади. Там отримав першу травму голови. Після нетривалої реабілітації повернувся до ЗСУ і пішов на контракт в морську піхоту. 10 жовтня позицію в Широкіно терористи накрили мінометним обстрілом.

«Міна вибухнула недалеко від голови, пробило каску. Мене паралізувало відразу ж, сам пересуватися не міг, а товариш, бойовий побратим, побачив, що я не можу рухатися сам, підлетів, витягнув мене з-під вогню», – розповідав боєць.

Нагадаємо, окупанти попіарилися на тлі паралізованих ветеранів.

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