На Харківщині молодого чоловіка госпіталізували з підозрою на коронавірус

Про це повідомляється в телеграм-каналі «Типовий Харків», де опубліковано і відео. На записі хлопець в масці йде в машину швидкої допомоги, при цьому кашляє, не перестаючи.

За словами автора публікації, який живе в Краснограді, це його сусід, котрий нещодавно повернувся з Чехії, де був на заробітках.

Медики, які приїхали на виклик,– в масках і бахілах. Вони міряють температуру у чоловіка, а потім забирають його в швидку. Все це знімається на камеру.

Проте пізніше події стали розвиватися за досить незрозумілим сценарієм. Спочатку тут же в групі повідомили, що це були навчання на випадок виявлення реального випадку коронавіруса, а паблік «Харків Live» і зовсім пише про те, що хлопці самі спровокували виклик швидкої, викликавши лікарів і розповівши про заробітки в Чехії.

У свою чергу в обласному управлінні охорони здоров'я повідомили, що у пацієнта, доставленого з Краснограда, діагностовано грип, що стало відомо після проведення необхідних тестів. Перевіряли його тому, що були тривожні симптоми: підвищена температура, а також він контактував з прибулими з-за кордону.

Тим часом в Україні вже є перша смерть від коронавіруса. Померла пенсіонерка з Радомишля (Житомирська область), у якої діагностували небезпечну недугу кілька днів тому. Після повернення з Італії стан її здоров'я погіршився, після чого жінку доставили в лікарню.

Зараз в Житомирській області ізолювали 22 людини, які контактували з жертвою коронавіруса. Вони добровільно погодилися на цей крок, щоб не піддавати ще більшій небезпеці оточуючих.

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