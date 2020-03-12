Поки в Харкьове оголошують карантин і масово закривають навчальні заклади та розважальні центри, екс-мер Харкова та колишній народний депутат Михайло Добкін прекрасно проводить час у теплих краях

Записний любитель байків і їзди з вітерцем Михайло Маркович полетів на Кіпр, де з однодумцями розсікає мальовничими дорогами острова, а відповідними фотографіями і відео він ділиться на своїй сторінці в Instagram.

На одному зі знімків Добкін позує в повній байкерській екіпіровці. Незважаючи на яскраве сонце і теплу погоду, на ньому шкіряна мотокуртка, штани і шолом.

На іншому фото він – у футболці та кепці.

А от – і відео покатушок.

"Хороша офшорна зона", – написав коментар один з користувачів.

Як відомо, Михайло Добкін давно захоплюється мотоциклами і ще недавно тужив за теплом,, щоб прокотитися під рев мотора, про що розповідав своїм підписникам у соцмережі.

У вересні минулого року він літав в Австрію на байкерський фестиваль. Там на курорті Карінтія щорічно з 3 по 8 вересня проходить байк-фест під маркою Harley-Davidson.

На своїй сторінці в Instagram колишній депутат опублікував фото з заходу, сфотографувавшись поруч з одним з байків. «Мотоцикл з двигуном від ракети. На такий можу тільки подивитися», – він підписав знімок.

В Україні Добкін розсікає теж не на найдешевшому байку, а знімками та відео своїх покатушок регулярно ділиться з підписниками.

Нагадаємо, Добкін жорстко зчепився з відомою журналісткою.

Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився з заявою про Євробачення.

Також Politeka писала, що Добкін оскандалився в новому інтерв'ю Шарію.