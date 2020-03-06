У Харкові юна дівчина ледь не звела рахунки з життям
Патрульні врятували харків'янку, яка збиралася стрибнути з моста в центрі міста, передає Politeka.
Під час об'їзду території правоохоронці побачили трьох молодих людей на мосту. Одна дівчина стояла за перилами і збиралася стрибнути, інші благали її цього не робити.
Копи не розгубилися і кинулися на допомогу. Як все відбувалося, можна побачити на записі, опублікованому патрульною поліцією Харківської області на сторінці у Фейсбуці.
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Патрульні Родіон Муравйов і Катерина Нужненко змогли знайти потрібні слова і почати діалог з дівчиною. До місця під'їхав також екіпаж роти ТОР.
На кадрах видно, як правоохоронці просять юну красуню не робити дурниць і запевняють, що вона обов'язково знайде собі гідного чоловіка, а потім один з поліцейських, патрульний Дмитро Короткоручко, вловивши момент, підбігає до дівчини, хапає її і стягує з поруччя в безпечне місце, продовжуючи заспокоювати.
Потім дівчину передали бригаді швидкої допомоги.
Раніше ми розповідали, що 28-річна харків'янка спробувала звести рахунки з життям і стрибнувши з залізничного мосту. З численними травмами і переломами її доставили в Харківську міську лікарню швидкої і невідкладної допомоги.Що стало причиною такого кроку, правоохоронці не розголошують.
Ми також писали, що в Харкові студент-першокурсник викинувся з вікна гуртожитку. Незадовго до події в кімнаті з ним знаходилися троє його знайомих. Коли вони пішли, студент стрибнув з висоти. З численними травмами його доставили в лікарню. Пояснювати мотиви свого вчинку хлопець відмовляється.
Нагадаємо, що п'яний чоловік намагався стрибнути з мосту: «Я нікому не потрібен».
Як повідомляла Politeka, школярки зістрибнули з 11 поверху, поліція приховує подробиці.
Також Politeka писала, що молодий пацієнт харківської лікарні здійснив фатальний план.