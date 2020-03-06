У Харкові юна дівчина ледь не звела рахунки з життям

Патрульні врятували харків'янку, яка збиралася стрибнути з моста в центрі міста, передає Politeka.

Під час об'їзду території правоохоронці побачили трьох молодих людей на мосту. Одна дівчина стояла за перилами і збиралася стрибнути, інші благали її цього не робити.

Копи не розгубилися і кинулися на допомогу. Як все відбувалося, можна побачити на записі, опублікованому патрульною поліцією Харківської області на сторінці у Фейсбуці.

Патрульні Родіон Муравйов і Катерина Нужненко змогли знайти потрібні слова і почати діалог з дівчиною. До місця під'їхав також екіпаж роти ТОР.

На кадрах видно, як правоохоронці просять юну красуню не робити дурниць і запевняють, що вона обов'язково знайде собі гідного чоловіка, а потім один з поліцейських, патрульний Дмитро Короткоручко, вловивши момент, підбігає до дівчини, хапає її і стягує з поруччя в безпечне місце, продовжуючи заспокоювати.

Потім дівчину передали бригаді швидкої допомоги.

Раніше ми розповідали, що 28-річна харків'янка спробувала звести рахунки з життям і стрибнувши з залізничного мосту. З численними травмами і переломами її доставили в Харківську міську лікарню швидкої і невідкладної допомоги.Що стало причиною такого кроку, правоохоронці не розголошують.

Патрульні врятували дівчину, котра хотіла стрибнути з мосту Під час патрулювання поліцейські помітили трьох молодих людей на мосту. Одна дівчина стояла за перилами та мала намір стрибнути, двоє інших вмовляли її цього не робити. На місце також приїхав екіпаж роти ТОР. Два екіпажі діяли спільно та злагоджено. Патрульним Радіону Муравйову та Катерині Нужненко вдалось знайти потрібні слова, відволікти увагу дівчини та розпочати діалог. В момент, коли вдалось підійти максимально близько, патрульний Короткоручко Дмитро схопив дівчину та спільно з іншими патрульними перетягнув її в безпечне місце за перила. Надалі дівчину пeрeдали співробітникам швидкої мeдичної допомоги. Служити та захищати! #ПорядокЦеТи #новаполіція #patrolpolice_kharkiv Gepostet von Патрульна поліція Харківської області am Donnerstag, 5. März 2020

Ми також писали, що в Харкові студент-першокурсник викинувся з вікна гуртожитку. Незадовго до події в кімнаті з ним знаходилися троє його знайомих. Коли вони пішли, студент стрибнув з висоти. З численними травмами його доставили в лікарню. Пояснювати мотиви свого вчинку хлопець відмовляється.

Нагадаємо, що п'яний чоловік намагався стрибнути з мосту: «Я нікому не потрібен».

Як повідомляла Politeka, школярки зістрибнули з 11 поверху, поліція приховує подробиці.

Також Politeka писала, що молодий пацієнт харківської лікарні здійснив фатальний план.