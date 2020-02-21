Дворічна дитина померла під Харковом, не дочекавшись допомоги лікарів

Про трагедію, яка сталася в селі Пересічне Дергачівського району, повідомляє NewsRoom з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

За інформацією поліцейських, у дитини піднялася температура, однак дорослі вирішили самостійно вирішити проблему і не поспішали звертатися до медиків.

В результаті у малюка почалися ускладнення, через що він помер.

За фактом смерті дитини поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України («вбивство») з позначкою «природна смерть».

Зараз судмедексперти встановлюють причину смерті дитини, а також вирішується питання про додаткову кваліфікацію за статтею «злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною».

Раніше ми розповідали про те, що чотирирічна дитина стала жертвою молодого ротвейлера на Харківщині.

Біда трапилася у селі Піщанка Краснокутського району. В ході вивчення обставин трагедії правоохоронці з'ясували, що вдень господиня будинку зібралася на прогулянку з онуком. Жінка буквально на кілька хвилин залишила малюка без нагляду у дворі, але цього вистачило, щоб ротвейлер вирвався з вольєра і напав на нього.

Перелякана бабуся викликала швидку, проте лікарям не вдалося врятувати хлопчика, він помер від отриманих травм.

За словами родичів, сім'я купила трирічного ротвейлера за кілька тижнів до трагедії, і раніше ознак агресії він не проявляв.

Нагадаємо, вчені з'ясували нову небезпеку для дитини.

Як повідомляла Politeka, харківські лікарі борються за життя чотирирічного Аркадія.

Також Politeka писала, що прийом у лікаря став останнім у житті дитини.