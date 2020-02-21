Конфлікт, який розгорівся у Нових Санжарах через евакуацію українців, оголив головну проблему українського суспільства – відсутність єдності та співчуття

Харків'яни із завмиранням серця стежили за тим, як над містом кружляє літак з Китаю і не може приземлитися через туман. Після того, як борт з українцями таки сів в аеропорту, а людей повезли на Полтавщину, де людей чекав справжній кошмар, щиро обурювалися такому розвитку подій.

Зайвим, напевно, буде говорити, яку хвилю обурення підняло в місті те, як поставилися до людей, котрі потрапили в біду, і влада, і мешканці як райцентру на Полтавщині, так і в інших регіонах, куди спочатку планували відправити евакуйованих.

Все, що сталося 20 лютого, показало, що всі розмови про єдність нації, готовність захищати своїх земляків і стіною стояти за кожного виявилися не більше, ніж порожнім звуком.

Не дивно, що багато українців остаточно розчарувалися у своїх сподіваннях на процвітаючу та успішну державу.

Чергове тому підтвердження – опитування від «Соціологія/Харків», опубліковане в групі «Харків 1654».

На запитання про те, чи проскакувала думка виїхати в іншу країну після подій у Нових Санжарах, дуже багато харків'ян відповіли ствердно. Правда, були і ті, хто вважає, що потрібно наводити порядок у своєму домі, і що ще не все втрачено.

«Я зрозуміла справжню причину всіх наших бід, ми так погано живемо тому що ось так самі ставимося до себе!», «Якщо в моєму лісі завелися паразити – будемо виводити паразитів! НАШ ЛІС! Паразит –це *чоловік * живе за рахунок інших! Воші, кліщі, глисти – це паразити, з солітером не домовитися! ВБИТИ, АБО ВИГНАТИ!», «Ні, була думка відправити цих людей на безлюдний острів, щоб не боялися нічого!!!!», «Вони були і раніше – жити тут неможливо. Просто після цього випадку стало зрозуміло – країни немає, єдності немає! Всі ці майдани: або показуха, або проплачена акція! Єдине, шкода наших, які там гинуть!!!!!! Уявляю, як у них відкрилися очі, дивлячись на все це!!!!!!!», «Так, але на жаль вже навряд чи поїдемо але однозначно не хочу щоб діти жили тут!», «Ця думка не давала мені спокою всю ніч, не покидає і зараз», «На жаль, вони і до цього випадку проскакували... Я не бачу тут майбутнього, так і з таким ставленням людей один до одного», – пишуть під публікацією.

Раніше ми писали про те, що нардеп Ліза Богуцька повідомила про те, що підготувала лист до СБУ з проханням знайти і покарати призвідників протесту в Нових Санжарах.

Нагадаємо, харків'янка відмовилася їхати з Уханя додому і розповіла правду про евакуацію.

Як повідомляла Politeka, зіткнення почалися через повернення українців з Китаю, стягують Нацгвардію.

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