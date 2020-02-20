Літак з українцями, евакуйованими з Уханя, приземлився в харківському аеропорту

Судно, на борту якого перебувають 72 пассажири и 19 членів екіпажу, вивезених з епіцентру поширення коронавіруса, весь ранок кружляло над Харковом, але не змогло приземлитися через щільний туман і змушене був летіти в Київ на дозаправку, передає Politeka.

Тепер же борт приземлився в Харкові. Зараз усім прибулим вимірюють температуру.

Все, ребята приземлились. Добро пожаловать домой 🙏🏼 Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 20. Februar 2020

Евакуація з Уханя: Боїнг приземлився у Харкові Літак з евакуйованими з Уханя громадянами сів у Харківському аеропорту, повідомляє кореспондент Суспільного. Gepostet von UA: Харків am Donnerstag, 20. Februar 2020

Всіх українців, які прилетіли з Китаю, відвезуть у медичний центр Нацгвардії в райцентр Нові Санжари Полтавської області. Про це у соцмережі повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Центр буде повністю ізольований і переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Протягом двох тижнів це буде, напевно, об'єкт, що найбільше охороняється в країні», – написав він.

Тим часом в аеропорту Харкова ще з ранку чергують машини швидкої допомоги та рятувальників. А от у Нових Санжарах, куди повезуть евакуйованих, пристрасті розпалюються. Люди перекрили дорогу, туди підтягнулися військові, і кількість протестувальників зростає. Місцеві жителі вимагають не допустити приїзду українців, які прилетіли з Китаю.

Ещё одно видео из Новых Санжар Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 20. Februar 2020

У свою чергу очевидці говорять про те, що евакуйовані з Уханя співгромадяни знаходяться в пригніченому стані, бачачи, як на них реагують на батьківщині.

Раніше ми писали про те, що харківська студентка Моніка Рустамова розповіла, чому не захотіла повертатися додому з зараженого Уханя, де вивчає китайську мову. За її словами, там вона відчуває себе в безпеці, а також розкрила правду про те, як насправді доводиться українцям, які опинилися «не особливо цікаві» своїй державі.

Нагадаємо, масові занепокоєння через коронавірус розпочалися в Одесі.

Як повідомляла Politeka, в аеропорту затримали кілька рейсів через несподіваного гостя.

Також Politeka писала, що харків'яни збунтувалися через літак з українцями з Китаю.