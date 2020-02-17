Особисте життя мера Харкова Геннадія Кернеса знову стало предметом жвавих обговорень

Харківський градоначальник стверджує, що він неодружений і перебуває у вільних стосунках, однак в інформації Потавського апеляційного суду, де розглядається справа чиновника, говориться зовсім інше, передає KHARKIV Today.

Журналісти нагадують, що в програмі «Ходять Чутки» Кернес розповів про те, що його стосунки не можуть бути предметом розмов, однак підкреслив:

«Оксана Гайсинська – дуже красива, дуже розумна і дуже хороша людина. Але ми з нею не одружені. Після того, що зі мною сталося, я вчинив правильно з точки зору її майбутнього: у нас – вільні стосунки. І до замаху ми були у вільних відносинах. Я не стежу за тим, хто з ким у відносинах».

А ось у рішенні Полтавського апеляційного суду, яке з'явилося в реєстрі судових рішень, сказано, що Геннадій Адольфович пов'язаний узами шлюбу. З ким, правда, невідомо.

Офіційно Кернес був одружений двічі. Перша дружина Оксана Василенко в шлюбі, який тривав з 1982 по 1985 рік, народила сина Кирила. Другою дружиною політика стала Галина Привалова, народивши йому сина Данила.

Друга дружина Геннадія Кернеса Галина Привалова

З Оксаною Гайсинською, дочкою екс-прокурора Київської області, Кернес в ЗАГС не ходив. Один час він навіть заявляв, що у них немає ніяких стосунків, хоча пара з'являється разом на світських заходах, а також разом літає на відпочинок.

Як відомо, у січні мер разом з цивільною дружиною і друзями непогано відпочив на курорті в Італії, куди літав чартерним рейсом.

Нагадаємо, Кернес відхрестився від цивільної дружини, любов пройшла.

Як повідомляла Рoliteka, пасинок Кернеса зірвав великий куш, харків'ян поставили перед фактом.

Також Рoliteka повідомляла, що син Кернеса похвалився розкішним подорожжю.