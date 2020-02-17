У Харкові поліцейські затримали горе-водія, який сів за кермо добряче напідпитку

Відповідне відео опублікували в групі «ХС Харків» у соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.

На записі видно, що на затримання п'яного як чіп громадянина зібралися не менше трьох патрульних екіпажів поліції. Сам чоловік ледве стоїть на ногах, заточуючись від кількості випитого. За інформацією автора публікації, рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 10 разів, що становить не менше двох проміле.

Інцидент мав місце минулої ночі біля Палацу Спорту.

У коментарях користувачі не зовсім розуміють, що там роблять така кількість правоохоронців, та пропонують свої варіанти покарання порушника.

Ночью возле Дворца Спорта приняли бухого за рулём. Еле на ногах стоял, наличие алко превысило норму более, чем в 10 раз 🚨 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 16. Februar 2020

«ще … стоїть ви...ся, а якщо когось збив, забирати нах** авто і права, той адмінштраф його не переробить. Сідає нехай на лісапед», «Одного п'яного ловили всі пріуси міста, які залишилися?», «А копів, ніби терориста ловили», – пишуть під публікацією.

Раніше ми писали про те, що в ніч на 13 лютого копи влаштували погоню за позашляховиком і відкрили по ньому вогонь.

За інформацією потерпілих, у той вечір вони були в полі і тестували автомобіль.

«Патрульні подумали, що за кермом п'яні, і відкрили вогонь. Нас було четверо в машині, водій був тверезий, поранили пасажира позаду, він зараз у реанімації, ми на території 25 лікарні», – розповів очевидець.

У правоохоронців – своя версія. Поліцейські стверджують, що порушник намагався вдарити машиною патрульного, в результаті чого той і почав стріляти в автомобіль, що їхав геть.

На даний момент патрульний затриманий, всі обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, копи влаштували епічну погоню за тролейбусом.

Як повідомляла Рoliteka, неадекват підняв на ноги поліцію в Кривому Розі.

Також Politeka писала, що купівля ротвейлера обернулася трагедією для сім'ї на Харківщині.