У п'ятницю, 14 лютого, харків'яни могли спостерігати в центрі міста чоловіка в, м'яко кажучи, незвичайному вбранні

Людина, якапереодягнулася в костюм чоловічого статевого органу, ходила по вулиці Сумській і вітала жителів і гостей міста з Днем святого Валентина. На всяк випадок, щоб остаточно не спалиться, чоловік сховав очі за темними сонцезахисними окулярами.

«Яке місто – такий і Валентин», – розповів на камеру цей товариш.

Відео з ним облетіло всі міські паблики, викликавши вельми неоднозначну реакцію. На записі видно, що увагу до себе чоловік привернув серйозну: його знімають і фотографують, однак від селфі утримуються.

«Який мужик, такий і костюмчик», «Залік! Яке місто, такий і головний Валентин», «Так це ж стаття за аморальність», – пишуть користувачі в коментарях.

На Сумской чувак в костюме члена поздравляет прохожих с 14 февраля 🥴 Gepostet von ХС • Харьков am Freitag, 14. Februar 2020

Раніше ми розповідали, що один з місцевих ЗМІ оригінально привітав жителів Харкова з Днем усіх закоханих, створивши «валентинки» з фразами, до болю знайомими кожному місцевому.

Ми також писали, що харків'янин, котрий побажав залишитися невідомим, розповів про те, як став «жертвою» товаришів у костюмах єдинорога і коня в центрі міста.

«Ці виродки хапають перехожих, особливо дівчаток, зазивають сфотографуватися, а потім біжать за тобою, типу, ти винен їм бабки за фото. Ведуть себе дуже нахабно лізуть руками, затискають. Стоять біля університету. Краще обходьте або відразу давайте під хвіст», – написав він у мережі.

Нагадаємо, відьма влаштувала переполох у харківському тролейбусі.

А ще Politeka розповідала, як привітати на День святого Валентина 2020.

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