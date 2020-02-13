У кожної з потерпілих сторін своя версія того, що сталося

Справжній трилер з поліцейськими, погонею і стріляниною розігрався у Харкові в ніч на 13 лютого

Новина про те, що поліцейські відкрили вогонь по автомобілю і поранили людину, з ранку облетіла всі харківські групи в соцмережах, передає Politeka.

За інформацією потерпілих, у той вечір вони були в полі і тестували автомобіль.

«Патрульні подумали, що за кермом п'яні, і відкрили вогонь. Нас було четверо в машині, водій був тверезий, поранили пасажира, який сидів позаду, він зараз у реанімації, ми на території 25 лікарні», – розповів очевидець.

У поліцейських – своя версія, яку вони виклали на сторінці Police Control Ukraine.

Згідно з опублікованими даними, 13 лютого вночі екіпаж патрульних отримав повідомлення про те, що на вулиці Зубарєва, 47/49 троє чоловіків розпивають алкогольні напої і мають намір їхати на автомобілі Subaru Forester.

Виїхавши за вказаною адресою вони дійсно побачили трьох чоловіків, які випивали. Правоохоронці попередили їх, щоб вони не сідали за кермо, а у відповідь почули образи.

Від'їхавши трохи подалі, екіпаж поліції став чекати, коли п'яні чоловіки сядуть за кермо, щоб зупинити їх і запобігти порушенню. Однак нетверезий водій Subaru Forester не відреагував на вимогу копів зупинитися і почав тікати на авто. У свою чергу поліцейські на Skoda Rapid погналися за ними.

Зрештою позашляховик заїхав на поля біля села Хролі під Харковом.

«Далі п'яні чоловіки легко пересувалися, оскільки були на вказаному автомобілі, який легко долає снігові перешкоди у полі. Кілька разів вони зупинялися, виходили з машини, ображали патрульних, і коли ті теж виходили, водій Subaru і його друзі швидко знову сідали за кермо і тікали через поля», – йдеться у повідомленні.

Під час погоні авто копів застрягло у полі, і в цей час водій Subaru, розігнався і заднім крилом своєї машини збив патрульного поліцейського - командира роти, а потім рвонув уперед.

Тоді патрульний тричі вистрілив в авто порушників, однак позашляховик поїхав.

Незабаром з'ясувалося, що в результаті стрілянини був поранений пасажир, якого водій авто доставив у лікарню. Лікарі діагностували у нього два вогнепальних поранення в області правої лопатки і попереку. Чоловіка прооперували. Його стан лікарі оцінюють як важкий.

Травмований порушником командир роти загримів до лікарні із забоєм стегна.

У поліції зазначили, що невдовзі в лікарні з'явився четвертий чоловік і почав стверджувати, що це він був за кермом Subaru. На відміну від своїх друзів він був тверезий.

В ГУ НП у Харківській області подію поки ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, копи влаштували епічну погоню за тролейбусом.

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