Житель Харкова, який хотів проїхати зі своїм собакою за маршрутом №304, отримав від водія від воріт поворот

Вся справа в тому, що чоловік за кермом маршрутки вимагав від пасажира з твариною або оплатити також проїзд собаки за ціною звичайного білета, або ж покинути салон.

Відео перепалки опублікували в групі «Типове ХТЗ», і вже незабаром воно розлетілося міськими пабліками, викликавши хвилю обурення серед користувачів, що вилилося в сотні коментарів.

Обережно, у відео присутня ненормативна лексика.

«Виявляється , за свого ЧОТИРИНОГОГО Друга потрібно платити за проїзд, а якщо не хочеш платити за проїзд, то ним можна оплатити комуналку. 304 маршрут», – підписали відео в групі.

Як видно на записі, водій непохитний і готовий везти пасажира тільки за умови оплати проїзду і за собаку. При цьому він не реагує на заяви власника тварини, що це не законно, і пропонує тому звернутися в поліцію або інші органи, куди той побажає.

Зрештою розгніваний пасажир забирає гроші й виходить, сказавши водієві пару ласкавих.

У коментарях думки користувачів розділилися. Одні наводять як доказ правоти пасажира Правила користування трамваєм і тролейбусом в Україні. Там пункт 5,7 говорить, що пасажир має право безкоштовно перевозити собаку в наморднику з коротким повідком. Інші грішать на водія, а треті впевнені, що обидва помиляються.

«Так у цьому конкретному випадку вони обидва були не праві! Які б***дь тварини, тим більше без намордника в громадському транспорті? Ну ладно, можна закрити очі на маленьку собачку, яку можна сховати в сумку, а з великим собакою без намордника? А якщо він вчепився зубами в пасажира? А тому і втекти від нього нікуди, особливо коли транспорт переповнений?», «Водій, на відміну від власника собаки, відповідав спокійно і коректно. Не зрозуміло, чому не показали собаку, адже ми не бачили, якого вона розміру», «Їздив зі своїм стаффордом багато разів, в наморднику і платив, ніколи проблем не було, головне щоб маршрутка не вщерть», «Інколи їдеш в маршрутці і від пасажирів то шкарпетками, то потім, то перегаром, то лай**м з рота смердить. Немає такого пункту, що треба платити за собаку. І немає такого пункту, де заборонено провозити собак», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що в Харкові в Індустріальному районі невідомі труять собак. Про це розповів господар пса, тварина якого також схопила отруту на вулиці. Чоловік попереджає всіх, у кого є вихованці, бути уважнішими, вигулюючи їх.

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