Колишній народний депутат Михайло Добкін, пристрасний любитель поганяти на мотоциклі, чекає не дочекається початку сезону

Про те, як сумує за байком, скандальний політик дав зрозуміти, опублікувавши в Instagram чорно-біле фото, на якому видно його руки, з пальцями в перснях, що так обожнюють всі любителі двуколесного потужного транспорту, а також з масивним браслетом.

«Глухозим'я. Мототоксикоз», – лаконічно підписав знімок Михайло Маркович.

Як і кожна публікація харків'янина, ця теж не залишилася без уваги коментаторів. Деякі спробували підколоти Добкіна, але не врахували, що той віртуозно вміє парирувати неприємні коментарі, не соромлячись при цьому у виразах.

«Ха) прикольно)))) chrome hearts? На ногах ще 10 пальців є. Якщо раптом на руках місця вже не буде.)», – пише такий собі slonlog.

«Тобі й на голову одягти можна. Відро», – відповідає екс-депутат.

«Дешевий метал помітно відразу», – висловив свою думку di_voronini і відразу ж отримав отвєточку ММ: «Лоха теж здалеку видно».

Раніше ми розповідали, що у вересні Михайло Добкін літав в Австрію на байкерський фестиваль. Там на курорті Карінтія щорічно з 3 по 8 вересня проходить байк-фест під маркою Harley-Davidson.

На своїй сторінці в Instagram колишній депутат опублікував фото з заходу, сфотографувавшись поруч з одним із байків. «Мотоцикл з двигуном від ракети. На такий можу тільки подивитися», – підписав він знімок.

В Україні Добкін розсікає теж не на дешевому байку, а знімками та відео своїх покатушок регулярно ділиться з підписниками.

Нагадаємо, Добкін жорстко зчепився з відомою журналісткою.

Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився з заявою про Євробачення.

Також Politeka писала, що Добкін оскандалився в новому інтерв'ю Шарію.