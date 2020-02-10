Миша в ящику з хлібом, привезеним у супермаркет, – таку картину спостерігали у Харкові

Відповідне відео опублікували в групі «СонцеЛикий Харків», передає Politeka.

На записі видно, як працівники вивантажують з білого пластикового ящика хлібобулочні вироби, і в цей момент камера вихоплює мишу, котра снує між батонами.

Єдина втіха у всій цій історії, що кожна булка упакована в поліетиленову плівку, тому залишається сподіватися, що гризун не приклався зубом до випічки.

Хлебушек с мышами в &уёвом Классе на Салтовском 248. Хлебушек с мышами в &уёвом Классе на Салтовском 248. Снимал на ах&евшего от увиденного Серёгу. Полное видео в нашем Телеграм канале, много мата (ссылка в комментах). Gepostet von СолнцеЛикий Харьков am Samstag, 8. Februar 2020

Раніше ми писали про те, що в одному з харківських супермаркетів працівниця використала упаковки з горошком в якості підставки, щоб піднятися вище. Фото опублікували у соцмережах, і, як видно на знімку, ніщо не заважало дівчині використовувати з цією метою табуретку, що стояла поряд.

Ми також розповідали про те, що в одному з супермаркетів на столичній Троєщині завелися щури. Відео, на якому видно тварину, котра спокійнісінько разгулює по залу, зняв журналіст.

«Спіткнувся об щура в супермаркеті. Через бруд і хамство зазвичай проходжу повз супермаркет «Фуршет» у будинку, але вчора було лінь йти в інший. Зайшов і не розминувся з великим пацюком, який утік з ряду до іншого ряду. Збив його трохи, але він не розгубився і побіг в алкогольний відділ. Потім у коробку з печивом», – розповів очевидець.

Схожа ситуація сталася в супермаркеті Рівного.

Щура, який сидів на пакетах з молоком, зняли покупці. Коли підійшли до гризуна, він спробував втекти. Але невдало, тому що йому притиснуло хвіст.

Нагадаємо, величезний гризун тероризує супермаркет у Києві.

Як повідомляла Politeka, популярний супермаркет нагодував покупця тарганами.

Також Politeka писала, що харків'янка купила хліб з "особливою" начинкою.