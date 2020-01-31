Незважаючи на те, що цьогорічна зима жодного разу не відзначилася хоч трохи серйозним морозом, знайшлися ті, хто вирішив спробувати щастя на риболовлі на льоду

Чим це може обернутися, на своїй шкурі відчув харків'янин, який провалився під лід на Основ'янському водосховищі.

Про інцидент, що мав місце напередодні увечері, повідомили в прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області, передає Politeka.

За словами рятувальників, інформація про НП надійшла черговому о 16:11.

До місця події негайно відправилось відділення рятувальників пожежно-рятувальної частини №41. Коли вони приїхали за вказаною адресою, то побачили, що за 30 метрів від берега на кризі перебували двоє чоловіків, один з яких по груди був у воді.

Як потім з'ясувалося, у воді опинився 37-річний рибалка. Другий чоловік – 58-річний житель багатоповерхівки, що розташована неподалік від водосховища. Вийшовши на балкон, він зауважив, що людина потрапила в біду, схопив дерев'яну драбину і поспішив на допомогу.

Протечерез те, що лід товщиною був менше трьох сантиметрів, він зумів дістати потерпілого з ополонки, однак на берег витягнути не зміг.

Щоб врятувати рибалку, який вже сильно замерз, рятувальники задіяли гумовий човен і рятівну мотузку. За допомогою останньої вони витягли чоловіка з крижаної води та доставили на берег, де його вже чекала бригада швидкої допомоги.

Рятувальники просять харків'ян утриматися від необачних вчинків і не випробувати лід на міцність, враховуючи нестабільну і переважно теплу погоду на вулиці. Для того, щоб йти рибалити на лід, його товщина повинна бути не менше семи сантиметрів. Гарантованою ж вважається товщина льоду від 10 сантиметрів.

При цьому відразу потрібно відзначити, що товщина льоду на водоймі може бути різною. Це пов'язано з наявністю підводних течій, які неодмінно присутні на великих озерах, на ділянках річок, де спостерігаються вигини, а також у місцях, де зливається каналізація.

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