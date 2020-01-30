Харківський політик ніколи не приховував своєї ненависті до Майдану

Скандальний екс-нардеп Михайло Добкін рівно шість років тому відкрито підтримав «беркутівців», які розстрілювали Майдан

30 січня 2014 року тоді голова Харківської ОДА Михайло Добкін прийшов на сесію облради у чорній футболці з написом «Беркут». В такому ж вигляді з'явилися і харківські депутати від «Партії регіонів».

Таким чином вони вирішили підтримати силовиків, які чергували на Майдані.

Більш того, вони зібрали і передали тоді 150 тисяч гривень на лікування постраждалих співробітників підрозділу «Беркут» і придбання нового обмундирування.

«Я сьогодні поділяю позицію фракції регіонів Харківської обласної ради і теж одягнув футболку з написом «Беркут», ми підтримуємо не тільки «Беркут», ми підтримуємо всі спецпідрозділи і всіх співробітників міліції, які сьогодні, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, охороняють громадський порядок, не допускаючи варварів і вандалів до погрому державних будівель і установ», – заявляв тоді Добкін.

Також під час сесії губернатор підкреслив, що «покидьки, які сьогодні ламають державне майно по всій країні, нічого в своєму житті не збудували, окрім куренів, наметів, а, можливо, криївок на всяк випадок, – тому що ми їх туди заженемо з часом».

З роками ненависть Добкіна до Майдану нікуди не поділася. Так, наприкінці 2018 року він заявляв, що став ще більшим противником Революції Гідності, ніж був у 2013-му і 14-му роках.

«Я ще більше підтримував би сьогодні «Беркут», ніж підтримував тоді. Я би одягнув не тільки футболку «Беркута», але й костюм одягнув би «Беркута», – міркував тоді ще нардеп в ефірі каналу NewsOne.

Толерантность и демократия...

Добкин - я еще больше поддерживаю сегодня беркут, чем поддерживал тогда в 2013-2014 году, я бы одел не только футболку я бы костюм беркута одел - аплодисменты

Следующее будет про новососию...

Абзац... pic.twitter.com/1582HV9fDS — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) November 23, 2018

Він також досі впевнений, що Майдан, який він назвав «політичним конфліктом», був спровокований найближчим оточенням екс-президента-втікача Віктора Януковича.

Відзначимо, що в соцмережах Михайло Маркович не згадує про «річницю». Остання публікація – фотографія вечері. «Найкращі морепродукти це домашній борщ з салом та часником і холодні 50 під оселедець!» – підписав він знімок.

Як відомо, на останніх виборах Добкін разом із братом пролетіли повз Верховну Раду.

Зараз він є фігурантом справи про «кооперативні схеми». 11 жовтня 2018 року Генпрогуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно розкрадання понад 75 гектарів земель у Харкові вартістю близько 220 мільйонів. З нього зняли депутатську недоторканність, щоб судити, проте засідання по справі переноситься із завидною регулярністю.

Крім Добкіна, який на той момент був мером Харкова, обвинуваченими у справі проходять також головний архітектор міста Харкова Сергій Чечельницький, екс-заступник Харківського міського голови Тетяна Овіннікова (радник міського голови), екс-заступник начальника управління земельних відносин Борис Баронін (радник міського голови), Володимир Конюхів і Сергій Китченко. Справа налічує 45 томів.

Нагадаємо, Добкін перейшов всі межі і накинувся на українців.

Як повідомляла Politeka, Добкін дико зганьбився з «відставкою» Гончарука.

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