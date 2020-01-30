Постріли і вибух прогриміли біля обласного будинку дитини №2 у Харкові

Інформація про подію в Шевченківському районі міста надійшла в поліцію опів на другу дня 30 січня, передає Politeka.

Як повідомили в поліції, їм зателефонувала жінка і розповіла, що біля будинку по вулиці Кузнецькій кілька хвилин тому пролунали постріли і вибух.

За вказаною адресою виїхали керівництво ГУНП у Харківській області, Шевченківського відділу поліції, слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління.

Очевидці розповіли, що з місця події виїхав автомобіль білого кольору, в якому може перебувати потерпілий.

Як інформує «Суспільне», головний лікар будинку дитини Олена Чистіліна розповіла журналістам, що серед дітей і співробітників травмованих немає, а надзвичайна подія сталася не на території установи.

«Ми не були безпосередніми учасниками події», – уточнила вона.

Зараз перевіряється інформація щодо участі у ситуації представників «Нацкорпусу».

30.01.2020 Стрілянина у Харкові У Харкові біля обласного будинку дитини №2 на вулиці Кузнецькій стріляли, свідки чули звуки, схожі на вибухи. З місця події поїхала автівка — попередньо з ймовірно пораненим чоловіком. У будинку дитини ніхто не постраждав. Введено операцію «Сирена». Подробиці: https://bit.ly/2S0Eb4z Gepostet von UA: Харків am Donnerstag, 30. Januar 2020

У мережі з'явилося відео, на якому нібито зафіксовано початок конфлікту. Спочатку сталася бійка між двома групами людей. Серед учасників бійки був чоловік, якого пов'язують з «Нацкорпусом». Коли журналісти звернулися до прес-служби «Нацкорпусу» за коментарями, там відмовилися говорити.

Як повідомив заступник начальника ГУНП у Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Чиж, поліцейські попередньо з'ясували, що між невстановленими особами стався конфлікт із застосуванням гранати та зброї травматичної типу.

Зараз правоохоронці шукають учасників конфлікту, в місті введено в дію план-перехоплення «Сирена».

Раніше ми писали, що 25 жовтня біля супермаркету «Восторг» у Харкові сталася перестрілка, яка закінчилася загибеллю людини і вибухом на Південному вокзалі. В результаті з'ясування стосунків на стоянці супермаркету був убитий 30-річний Володимир Борох, відомий як «Тайсон». Кримінальний авторитет Георгій Ісаков, на якого вчинили замах, отримав проникаюче поранення в груди. Лікарям вдалося його врятувати.

Кілер підірвав себе гранатою під час переслідування поліцейськими.

Нагадаємо, біля супермаркету в Харкові розстріляли двох чоловіків.

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