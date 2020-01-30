Дуже незвичайну інсталяцію спостерігають водії, які їдуть по трасі «Київ-Харків-Довжанський», в районі селища міського типу Старий Мерчик Валківського району

Там на відбійнику, що розділяє дві смуги руху височіє ВАЗ. Відповідні фотографії користувачі опублікували в групі «ХС Харків» у Фейсбуці.

Дивлячись на знімки, виникає тільки одне питання – як автомобіль міг опинитися на такій висоті. Пр цьому низ машини не прошитий відбійником, як це традиційно буває при подібних ДТП.

Як би там не було, але він привернув увагу користувачів, і тепер вони навперебій гадають, як же ВАЗ туди занесло.

«Застряг у текстурах матриці», «Прилетів з теплих країн», «Так ось який гіперуп від Омеляна?», «Наземне метро 2106)))», «Перфекціоніст», «Собачку злякався?», «Рельсотрон», «Одне запитання, як???», – жартують під публікацією.

Раніше ми писали про те, що в Харкові розшукують свідків аварії біля станції метро «Академіка Павлова», яка сталася 23 січня близько 13:50. 18-річний Олександр сало був збитий на смерть автомобілем Infiniti Q50 з американськими номерами, за кермом якого перебував громадянин США.

Машина буквально знесла хлопця, який закінчував переходити пішохідний перехід. Винуватець ДТП з місця не зник, однак після перестав виходити на зв'язок з родиною потерпілого, а пізніше суд випустив його під заставу в 168 тисяч гривень.

Ми також писали про те, що на вулиці Сумській в Харкові тролейбус зніс огорожу і виїхав на тротуар.

На момент аварії в салоні перебували люди. На щастя, ніхто з пасажирів серйозно не постраждав, всі відбулися переляком. На місці аварії працювали правоохоронці.

Нагадаємо, переможець «Голосу країни» потрапив у ДТП, все сталося по дорозі на концерт.

Як повідомляла Politeka, арабський студент збив дівчину на пішохідному переході.

Також Politeka писала, що трамвай із пасажирами загорівся на ходу в Одесі.