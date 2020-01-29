На Харківщині почали закривати на карантин навчальні заклади через зростання рівня захворюваності на ГРВІ та грип
Як повідомляє KHARKIV Today, в області вже закрито на карантин сім шкіл, в Харкові поки що одна.
Зокрема, з 30 січня на карантин відправляють учнів ліцею-інтернату «Обдарованість», в якому навчаються 329 дітей з сіл, селищ та міст Харківської області.
За словами одного з учнів ліцею, тільки за одну ніч там захворіли близько ста дітей, яких довелося помістити в ізолятор.
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Закрито на карантин і ліцей у селищі Шевченкове.
Як повідомили в Харківському обласному лабораторному центрі, за останній тиждень (з 20 по 26 січня) кількість хворих на гострі респіраторні інфекції зросла на 28,7%. Більше половини хворих, 2815 осіб, – діти, з яких 64,4 відвідують садочки і школи.
За інформацією експертів, на Харківщині на даний момент не зафіксовано жодного випадку коронавирусной інфекції. І тим не менш, громадян просять утриматися від подорожей в Китай, посилено дотримуватися правил особистої гігієни і частіше мити руки з милом, при появі підвищеної температури, кашлю й утрудненного дихання необхідно негайно звернутися до лікаря.
Раніше ми писали про те, що у зв'язку з недавніми подіями – спалахом небезпечного вірусу в Китаї і поширенням його по всьому світу – одеська влада має намір посилити контроль в аеропорту та на залізничному вокзалі, ввести в лікарнях масочний режим і скоротити відвідування, а також обмежити заняття в школах.
У медичні установи міста направлено листа з інструкціями щодо профілактики поширення вірусу.
Нагадаємо, грип та ГРВІ почали полювання на харків'ян.
Як писала Politeka, доступ до вакцинації кардинально зміниться в Україні
Також Politeka повідомляла, що туристи завезли в Україну рідкісну інфекційну хворобу.