40-річний харків'янин ледь не опинився похованим живцем

Інцидент стався напередодні близько половини десятого вечора, передає Politeka з посиланням на інформацію прес-служби ГУ ДСНС в Харківській області.

За інформацією рятувальників, черговому надійшло повідомлення про те, що на проспекті Гагаріна навпроти №125/1 чоловіка 1979 року народження засипало землею.

Співробітники Служби негайно виїхали за вказаною адресою. За допомогою шанцевого інструменту вони відкопали і витягли постраждалого з-під метрового шару ґрунту. Бригада "швидкої" відвезла потерпілого до лікарні.

У ході з'ясування обставин події виявилося, що група робітників проводила земляні роботи. Вони копали траншею завглибшки близько трьох метрів. У якийсь момент стався обвал ґрунту й одного з працівників по груди засипало землею.

Раніше ми розповідали про те, що на Харківщині цегляна стіна придавила двох чоловіків, які займалися розбиранням старого приміщення. В результаті 52-річний громадянин загинув на місці, а його 36-річний помічник з переломом ноги був госпіталізований в Куп'янську районну лікарню.

Щоб витягнути чоловіків з-під завалів, працювати довелося п'ятьом працівникам ДСНС.

Ми також писали про те, що на вулиці Пильчикова, 11 у Харкові обвалилася стіна триповерхового житлового будинку. За вказаною адресою виїхали співробітники поліції, ДСНС і «Жилкомсервісу». Прибувши на місце, вони з'ясували, що зруйнувалася одна зі стін підвального приміщення першого під'їзду триповерхового житлового будинку 1928 року побудови.

Нагадаємо, стіна обвалилася на гостей весілля.

Як повідомляла Politeka, на харків'янина обвалилася частина двоповерхового будинку.

Також Politeka писала, що групу шахтарів завалило породою під час роботи.