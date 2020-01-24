Браковані корпуси для виготовлення БТР-4 стали причиною грандіозного скандалу в Харкові
Як передає KHARKIV Today, три корпуси з броні, яку отримали в Харківському конструкторському бюро з машинобудування імені Морозова, призначені для нових БТР-4, виявилися бракованими.
На фотографіях, які опублікував директор інформаційно–консалтингової компанії "Defense Express" Сергій Згурець, на зачищеному від фарби корпусі видно тріщини.
За його словами, нові корпуси неякісно зварені, у них під тонким шаром металу можна знайти порожнечі, які легко можуть пробити кулі ворога. При цьому кожен корпус коштує 3,2 млн. грн.
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Вс«Укроборонепромі» відреагували на інформацію і вжили заходів: у директора ХКБМ Якова Мормила і власника Лозівського ковальсько-механічного заводу є доба на перевірку якості корпусів БТР-4Е і підтвердження чи спростування інформації, оприлюдненої Згурцем. Більш того, директора ЛКМЗ викликали в Київ з пояснювальною.
Управлінню військових представництв Міноборони запропоновано повторно перевірити всі корпуси ЛКМЗ, які знаходяться у виробництві. Якщо буде виявлено брак, співвиконавцю контракту доведеться його виправити за свій рахунок.
Проте в «Укроборонпромі» вже заговорили і про неточності з боку Згурця.
«На момент призначення нового керівництва концерну (серпень 2019 року) контракт не виконувався, як це стверджував Згурець, відновили його за дорученням президента в листопаді 2019 року, а ЛКМЗ до цього був затверджений замовником. Також концерн виступив на захист ХКБМ, нагадавши, що бюро сьогодні освоює процес самостійного виготовлення корпусів», – йдеться у повідомленні.
Як відомо, ХКБМ має виготовити 45 бронетранспортерів БТР-4Е для ЗСУ. До кінця грудня прийняли 12 одиниць техніки.
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