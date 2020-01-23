Один чоловік загинув, ще один отримав серйозні поранення внаслідок обвалу старої будівлі на Харківщині

Трагедія сталася в середу, 22 січня, в селищі міського типу Шевченкове на вулиці Шевченка, 84 близько шестої годин вечора, передає Politeka з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Харківській області.

За інформацією рятувальників, під час розбирання одноповерхового неексплуатованого приміщення обвалилася цегляна стіна, під якою опинилися двоє чоловіків. 52-річний громадянин загинув на місці, а його 36-річний помічник з переломом ноги був госпіталізований у Куп'янську районну лікарню.

Щоб витягнути чоловіків з-під завалів, працювати довелося п'ятьом працівникам ДСНС.

Зараз пправоохоронці встановлюють всі обставини і причини трагедії.

Раніше ми розповідали про те, що стіна триповерхового житлового будинку обрушилася на вулиці Пильчикова, 11 в Харкові. За вказаною адресою виїхали співробітники поліції, ДСНС і «Жилкомсервісу». Прибувши на місце, вони з'ясували, що зруйнувалася одна зі стін підвального приміщення першого під'їзду триповерхового житлового будинку 1928 року побудови.

Рятувальникам довелося евакуювати вісьмох мешканців. У свою чергу комунальники перекрили подачу газу і відключили електропостачання.

Ми також розповідали про те, що через сильний вітер в Одесі обвалилася стіна новобудови. Інцидент стався на проспекті Академіка Глушка. В результаті обвалення постраждала 84-річна жінка. Її госпіталізували в лікарню з черепно-мозковою травмою.

Нагадаємо, стіна обвалилася на гостей весілля.

Як повідомляла Politeka, на харків'янина обвалилася частина двоповерхового будинку.

Також Politeka писала, що групу шахтарів завалило породою під час роботи.