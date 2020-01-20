На момент інциденту в приміщенні знаходилися 16 осіб

Пожар у кінотеатрі стався на Водохреща

Загоряння в котельні кінотеатру «Супутник» послугувало причиною серйозного переполоху у Мерефі під Харковом, передає Politeka з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Харківській області.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали напередодні о пів на дев'яту вечора. Вони негайно виїхали на вулицю Дніпровську, 217.

На момент загорання в приміщеннях кінотеатру знаходилися 16 осіб обслуговуючого персоналу. Щоб врятувати їм життя, співробітники Служби з надзвичайних ситуацій розпочали термінову евакуацію.

Котельня розташована у підвалі закладу, має окремий вхід і залізобетонне перекриття. Тому продукти горіння всередину його приміщень не потрапляли.

Під час розвідки газодимозахисна служба з'ясувала, що біля металевого котла і на ньому горіли дрова. Площа загоряння склала сім квадратних метрів.

Через 40 хвилин вогонь був повністю ліквідований, ніхто з людей не постраждав. На даний момент встановлюються причини та обставини інциденту.

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Причиною переполоху став вибуховий пристрій, виявлений зліва від дверей чорного входу. Вибухотехніки зняли вибухівку і знищили її у дворі будинку.

Як пізніше з'ясувалося, такий «подарунок» диверсант, завербований російськими спецслужбами, готував розвіднику ЗСУ, який тимчасово мешкав у квартирі свого друга. Таким чином росіяни хотіли помститися герою за ряд успішних розвідоперацій, в ході яких були нейтралізовані російські кадрові військові, в тому числі і «герой Росії».

Нагадаємо, дев'ятирічна дитина взяла в заручники село на Харківщині.

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