У Харкові відвідувачі одного з торгово-розважальних центрів віч-на-віч зіткнулися з живим левом

Інцидент стався в ТРЦ Sun Mall в Основ'янському районі міста, передає Politeka з посиланням на соцмережі. У торговому залі закладу відвідувачі побачили левеня, яке вільно бігало між людьми.

Відповідне відео опублікували в групі «ХС Харків».

В «Sun Mall» на Одесской снова побег из контактного зоопарка. На этот раз “пугать” посетителей выскочил Симба 🦁 Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 13. Januar 2020

На кадрах видно, що тварина зовсім не боїться людину, дає себе погладити, а потім, втомившись, сіла біля стіни, яку почала облизувати, а також пробує всунути морду в розетку.

«В Sun Mall на Одеській знову втеча з контактного зоопарку. На цей раз «лякати» відвідувачів вискочив Сімба», – підписав відео автор публікації.

«Він такий класний,були там минулого тижня», «Йому пити дуже хочеться от і втік», «Десь поруч має бути Зебра, гіпопотам, і жираф», «Нехай біжать тварини. Їм у зоопарку робити нічого», «Води дайте а не знімайте», «Зебра втекла, потім мавпи, слони у дворах бачили ( але він далеко не пішов)., тепер левеня.... Навіть тварини не "довіряють ділам" мера міста», – пишуть у коментарях.

Пізніше адміністратор ТРЦ на ім'я Артем прокоментував ситуацію з твариною. За його словами, левеня втекло з контактного зоопарку, що розсташований на третьому поверсі ТРЦ. Всього там мешкають близько 40 тварин, серед яких морські свинки, кролики, мавпи, ну і шестимісячне левеня Сімба. Зазвичай представник котячих перебуває у клітці, не боїться людей, і кілька разів у день його випускають побігати.

Раніше ми писали про те, що з екопарку Фельдмана втекла зебра. Тварину не можуть знайти вже кілька місяців, хоча на її пошуки було задіяно чимало людей, починаючи від співробітників парку і закінчуючи волонтерами та небайдужими громадянами.

Напомним, екзотичні тварини розвелия під Харковом.

Як повідомляла Politeka, біля дитсадка в Харкові помітили величезну екзотичну тварину.

Також Politeka писала, що мавпа паралізувала роботу харківського супермаркету.