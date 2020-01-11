Мер Харкова Геннадій Кернес повернувся з відпочинку в Італії приватним літаком

У п'ятницю близько 18 години вечора в міжнародному аеропорту «Харків» приземлився приватний літак Cessna 560XLS Citation Excel+, який прибув з італійського міста Больцано. На його борту перебував мер Харкова з цивільною дружиною Оксаною Гайсинською і друзями.

Про це повідомляє видання KHARKIV Today.

З посиланням на ресурс Flightaware, журналісти інформують, що судно вилетіло з Італії в 14:17 і вже о 18:01 приземлилося в Харкові.

Чиновника і його наближених біля терміналу зустрічала охорона на чотирьох автомобілях. Зокрема, в половині шостого на територію льотного поля приїхав автобус, в якому Кернес пересувається після поранення. За інформацією видання, авто для мера на злітну смугу пустили за особистим розпорядженням бізнесмена Олександра Ярославського.

На відпочинок градоначальник полетів вранці 2 січня, відбувши міські новорічні свята і привітавши харків'ян. Новий рік Кернес зустрічав з Ярославським.

«Обидва рази для поїздки Кернес скористався чартерними літаками, які "прописані" в Сербії. Щоб відвезти Кернеса і компанію на курорт, пілоти прилітали з Бєлградського аеропорту імені Миколи Тесли і туди ж поверталися, виконавши політ», – пише ресурс.

Літак розрахований на вісім пасажирів та двох членів екіпажу.

Посилаючись на відкриті джерела, журналісти повідомили, що оренда судна, яке належить компанії AirPink, коштує від шести тисяч доларів за годину. Таким чином тільки дорога обійшлася меру Харкова в 36 тисяч доларів (864 тисячі гривень) Річний дохід Кернеса, згідно його декларації, на посаді мера міста склав 851 370 гривень

Крім Гайсинської і Кернеса, чартером прилетіли охоронець Олег Гуменюк, який допомагає чиновнику пересуватися в кріслі, і ще один охоронець Олег Шаповал. Також там був Олег Гончар — співзасновник ТОВ "Паркінг +", яке регулярно виграє тендери на ремонт доріг у Харкові, Роберт Тедеєв — брат спортсмена і екс-нардепа від "Партії регіонів" Ельбруса Тедеєва, і Роман Роменський, який, імовірно, є лікарем Кернеса.

За інформацією програми «Схеми: корупція в деталях», зимову відпустку Кернес і Ко, що тривала з 2 по 10 січня, провели в п'ятизірковому готелі Palace Merano, який зрозташований в невеликому італійському містечку за півгодини їзди від Больцано.

Доба проживання тут коштує від 300 євро. Найдорожчий номер Imperial Suite Sissi з двома спальнями – 1800 євро за ніч.

Нагадаємо, Кернес відхрестився від цивільної дружини, любов пройшла.

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