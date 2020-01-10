Незважаючи на заборону продавати алкоголь дітям, неповнолітні громадяни примудряються знайти спиртне і навіть міцно перебрати

У харківських пабліках з'явилася інформація про те, що на вулиці Зерновій «швидка допомога» забрала дівчинку 13-15 років у стані алкогольного сп'яніння.

У пабліку «ХС Харків» цікавляться, хто ж продав дитині спиртне.

Під публікацією розгорілася неабияка дискусія на цю тему. Одні користувачі звинувачують в інциденті власне підлітка і батьків, які не приділяють дітям належної уваги. Інші ж нарікають на повсюдне порушення закону і засилля алкоточок по місту.

«Чомусь завжди винні батьки, нехай малолітка думає бухати чи не бухати і брати на себе відповідальність за свої вчинки. Батьки свого розуму їй не вставлять і життя за неї не проживуть!», «Бідна дівчинка. (смішно) –зараз вони дуже ранні +батьки дають їм свободу +контролю немає. У нас у дворі ці дівчата п'ють, курять, нафарбовані як бл**і мати, і хлопчики їх розважають. Живуть у сусідньому дворі +не бояться, що батькам скажуть», «Чому шукають того, хто "продав", а не задають запитань цій "дівчинці" якого вона бухає?», «За продаж дітям спиртного, сигарет, наркотиків, як і за агітацію вживання прилюдно вішати на площі за шию!», – міркують люди.

Раніше ми писали про те, що поки мер Харкова привселюдно оголосив війну наркоторгівлі в місті, продаж паленого алкоголю продовжує процвітати. Горілкою з-під поли торгують не тільки в кіосках, але і прямо в житлових будинках.

Закроем киоск где продают детям спиртные напитки и табачные изделия Вот так начинается утро воскресенья у детей на Ощепкова!!!Родители может вы узнаете своих детей и мы вместе закроем киоск где продают детям спиртные напитки и табачные изделия. Видео: Ольга Завгородняя Ред: Какая то ж мразь продала им пиво и сигареты Gepostet von Жить в Харькове am Dienstag, 26. März 2019

Ми також розповідали, що в Харкові наливайки стоять практично під житловими будинками, поруч зі школами та садочками. Жителі міста не в перший раз скаржаться на таке сусідство, адже часто клієнтами наливаойок стають діти. Незважаючи на те, що за законом не можна продавати неповнолітнім алкоголь і сигарети, підлітки знаходять спосіб купити все, що потрібно.

Нагадаємо, жінка й алкоголь: лікар розвіяв міфи про вплив на здоров'я.

Як повідомляла Politeka, від грайливості до плаксивості: як різні види алкоголю впливають на людей.

Також Politeka писала, що вчені з'ясували, що алкоголь шкідливий у будь-яких дозах.