Брат і племінник скандального екс-депутата Михайла Добкіна грандіозно відгуляли свої дні народження у Харкові

Як повідомляє видання KHARKIV Today, 8 січня Дмитру Добкіну, теж екс-нардепу, виповнилося 45 років, а його синові Марку – 20.

Пишний бенкет з цього приводу відбувся в готелі Superior.

За інформацією журналістів, публіку розважали Даша Астаф'єва, гонорар якої становить не менше 10 тисяч доларів без урахування райдера, та гурт «Леприконси».

Організатори свята влаштували для гостей фотозону «Вечірній Добкін» у вигляді пародії на шоу «Вечірній Ургант».

Найактивніше фотографії і відео з вечірки публікувала племінниця іменинника, дочка Михайла Добкіна Алла. Дівчина танцювала під Астаф'єву, а також вийшла на сцену і заспівала разом з «Леприконсами».

Марк Добкін засвітився в мережі тільки завдяки його дівчині Анастасії, яка поділилася знімком з хлопцем.

«З Днем Народження наших чоловіків», – підписала вона кадр. Судячи по профілю в соцмережі, дівчина – міжнародний тренер з напрямом кенгу джампс - тренувань у вигляді стрибків у спеціальних черевиках.

А ось Дмитра Добкіна і його дружини Олени немає ніде на знімках.

В Instagram з'явилося і фото святкового торта для іменинників. На ньому зображені цифри 20 і ім'я Марік, а внизу - 45 й ім'я Діма.

Раніше ми писали про те, що Михайло Добкін купив 700-кілограмовий орден «Перемога» з Меморіалу слави у Львові, віддавши за нього півмільйона гривень. Фото придбання він розмістив на сторінці в соцмережі, не прогавивши можливості відпустити пару скалок в адресу тих, хто «знищує пам'ять».

Нагадаємо, Добкін заінтригував користувачів мережі.

Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився з заявою про Євробачення.

Також Politeka писала, що Добкін оскандалився в новому інтерв'ю Шарію.