Брат і племінник скандального екс-депутата Михайла Добкіна грандіозно відгуляли свої дні народження у Харкові
Як повідомляє видання KHARKIV Today, 8 січня Дмитру Добкіну, теж екс-нардепу, виповнилося 45 років, а його синові Марку – 20.
Пишний бенкет з цього приводу відбувся в готелі Superior.
За інформацією журналістів, публіку розважали Даша Астаф'єва, гонорар якої становить не менше 10 тисяч доларів без урахування райдера, та гурт «Леприконси».
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Організатори свята влаштували для гостей фотозону «Вечірній Добкін» у вигляді пародії на шоу «Вечірній Ургант».
Найактивніше фотографії і відео з вечірки публікувала племінниця іменинника, дочка Михайла Добкіна Алла. Дівчина танцювала під Астаф'єву, а також вийшла на сцену і заспівала разом з «Леприконсами».
Марк Добкін засвітився в мережі тільки завдяки його дівчині Анастасії, яка поділилася знімком з хлопцем.
«З Днем Народження наших чоловіків», – підписала вона кадр. Судячи по профілю в соцмережі, дівчина – міжнародний тренер з напрямом кенгу джампс - тренувань у вигляді стрибків у спеціальних черевиках.
А ось Дмитра Добкіна і його дружини Олени немає ніде на знімках.
В Instagram з'явилося і фото святкового торта для іменинників. На ньому зображені цифри 20 і ім'я Марік, а внизу - 45 й ім'я Діма.
Раніше ми писали про те, що Михайло Добкін купив 700-кілограмовий орден «Перемога» з Меморіалу слави у Львові, віддавши за нього півмільйона гривень. Фото придбання він розмістив на сторінці в соцмережі, не прогавивши можливості відпустити пару скалок в адресу тих, хто «знищує пам'ять».
Нагадаємо, Добкін заінтригував користувачів мережі.
Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився з заявою про Євробачення.
Також Politeka писала, що Добкін оскандалився в новому інтерв'ю Шарію.