Кількість наркозакладників та «археологів» у Харкові зростає катастрофічними темпами, а їхня активність вже зачепила навіть дитячі майданчики
У групі «Брутальний Харків» в соціальній мережі Фейсбук з'явився відеозапис, на якому випадковий свідок проганяє двох хлопців, котрі чи то робили закладку наркотиків, чи то шукали раніше заховану, з дитячого майданчика.
На записі видно, як спіймані на гарячому обурюються і вимагають прибрати камеру, а потім йдуть геть. Оператор не стримував емоцій, тому відео не рекомендуємо показувати дітям через величезну кількість ненормативної лексики.
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У коментарях користувачі висловили крайнє обурення з приводу «діячів», а також поділилися лайфхаками, як воювали з закладниками у своїх дворах.
«Боже мій!Ну це вже занадто, межа межі. На дит майданчику!!!Підср**ми гнати, поки не звалиться з ніг!!!», «Ми з закладниками боремося кардинально: просто тиримо їх. Не соромлячись! До продавців смерті тільки так і треба! Одного прив'язали до дерева, зняли штани і лупили ременями по голій дупі, поки не охрип! Три роки до нас жоден закладник у двір не заходив! Боялися! Нещодавно знову почали розписувати стіни адресами. Або нові, або зальотні! Місцеві в курсі, що з ними буде в цьому випадку! Пора виходити на стежку війни знову!», «Це пішаки, ви займіться продавцями, вони будуть нових і нових наймати», – пишуть люди.
Раніше ми розповідали про те, що наркозалежний харків'янин вирішив поповнити запаси дурі в організмі і прямо серед білого дня колов собі у вену наркотичний засіб, після чого зловив «прихід» і ліг відпочити. Найстрашніше те, що поруч на пішохідній зоні гуляли мами з маленькими дітьми, однак наркомана це не зупинило.
Нагадаємо, «закладника» з наркотиками в трусах зловили в Харкові.
Як повідомляла Politeka, поліція накрила інтернет-магазин по торгівлі наркотиками.
Також Politeka писала, що у Харкові знайшли управу на торговців наркотиками.