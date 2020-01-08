Скандальний екс-нардеп Михайло Добкін похвалився у соцмережі новим придбанням
На своїй сторінці в Instagram колишній парламентарій опублікував фотографії ордена «Перемога», знятого з Монументу слави у Львові, який він викупив на пункті прийому металобрухту, передає Politeka.
На знімках також відображено момент демонтажу ордена.
Кароль в білосніжній сукні звела з розуму мережу: "До чого ж гарна"
Єфросиніна приспустила купальник і показала свій скарб крупним планом: "О, так"
Анджеліна Джолі в чорному спробувала приховати розкішні форми: "Таку ніколи не забути"
Наташу Корольову в міні зняли з російським актором, відео підірвало мережу: "Біс поплутав"
За словами господаря сторінки, орден важить понад 700 кілограмів. Він був знайдений на одній зі львівських фірм.
«Ним торгували, як ломом кольорового металу. Ми викупили його у вандалів. Майже за півмільйона гривень. Тепер він у Харкові і чекає того часу, коли ми повернемо його на колишнє місце. Разом з адекватними львів'янами повернемо. Але, думаю, це буде не скоро», – написав Добкін, додавши, що «з пам'ятками воюють не тільки з ідеологічних мотивів, це ще у патріотів і непоганий бізнес».
У коментарях знайшлися немало тих, хто подякував Добкіну за таку "небайдужість до історичної пам'яті", однак були і ті, хто не поділяв подібний захват.
«На чоло його собі вчепи. У Львові його більше не буде!», «А міг би вкласти ці 500 000 у розвиток медицини в цій країні, але замість цього ти викупив шматок заліза за пів ляма і тепер кукурікаєш щодо своїх подвигів. Гидота...», «я тобі можу знайти ще каналізаційні люки часів СРСР, якщо треба пиши, домовимося по 100000 грн, якщо разом, то діють новорічні знижки», «Коли в травні 2019 вандали в Харкові знесли пам'ятник на честь незалежності України, Добкін мовчав. Що характерно»,
«500к грн. А слабо ці гроші віддати справжнім ветеранам, які живуть в місяць на гроші, які ти за годину прожираєш в ресторані або в барі? Правильно – на*** тобі ветерани, якщо є кусок металу, на який можна молитися...», – пишуть у коментарях.
Зазначимо, що на кожну з образливих реплік Добкін відповів з притаманною йому різкістю, ображаючи авторів коментарів.
Як повідомляє «Лівий берег», Монумент слави не потрапив під декомунізацію, оскільки це пам'ятник опору нацистським окупантам. У 2017 році в мерії Львова стелу визнали аварійною і в березні 2019 року її демонтували, передавши барельєфи з неї в музей «Територія терору». Зірка, яку купив Добкін, була розташована на іншій частині монумента, що не підлягав демонтажу. У січні минулого року вона ще була на місці, а в березні вже зникла.
Тепер у міськраді Львова мають намір розібратися з тим, що трапилося, і дати відповідь по ордену.
Нагадаємо, дочка Добкіна приголомшила несподіваним фото з батьком.
Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився з-за підтримки фанатів Путіна.
Також Politeka писала про те, що экс-нардеп Добкін здивував планами на майбутнє.