Скандальний екс-нардеп Михайло Добкін похвалився у соцмережі новим придбанням

На своїй сторінці в Instagram колишній парламентарій опублікував фотографії ордена «Перемога», знятого з Монументу слави у Львові, який він викупив на пункті прийому металобрухту, передає Politeka.

На знімках також відображено момент демонтажу ордена.

За словами господаря сторінки, орден важить понад 700 кілограмів. Він був знайдений на одній зі львівських фірм.

«Ним торгували, як ломом кольорового металу. Ми викупили його у вандалів. Майже за півмільйона гривень. Тепер він у Харкові і чекає того часу, коли ми повернемо його на колишнє місце. Разом з адекватними львів'янами повернемо. Але, думаю, це буде не скоро», – написав Добкін, додавши, що «з пам'ятками воюють не тільки з ідеологічних мотивів, це ще у патріотів і непоганий бізнес».

У коментарях знайшлися немало тих, хто подякував Добкіну за таку "небайдужість до історичної пам'яті", однак були і ті, хто не поділяв подібний захват.

«На чоло його собі вчепи. У Львові його більше не буде!», «А міг би вкласти ці 500 000 у розвиток медицини в цій країні, але замість цього ти викупив шматок заліза за пів ляма і тепер кукурікаєш щодо своїх подвигів. Гидота...», «я тобі можу знайти ще каналізаційні люки часів СРСР, якщо треба пиши, домовимося по 100000 грн, якщо разом, то діють новорічні знижки», «Коли в травні 2019 вандали в Харкові знесли пам'ятник на честь незалежності України, Добкін мовчав. Що характерно»,

«500к грн. А слабо ці гроші віддати справжнім ветеранам, які живуть в місяць на гроші, які ти за годину прожираєш в ресторані або в барі? Правильно – на*** тобі ветерани, якщо є кусок металу, на який можна молитися...», – пишуть у коментарях.

Зазначимо, що на кожну з образливих реплік Добкін відповів з притаманною йому різкістю, ображаючи авторів коментарів.

Як повідомляє «Лівий берег», Монумент слави не потрапив під декомунізацію, оскільки це пам'ятник опору нацистським окупантам. У 2017 році в мерії Львова стелу визнали аварійною і в березні 2019 року її демонтували, передавши барельєфи з неї в музей «Територія терору». Зірка, яку купив Добкін, була розташована на іншій частині монумента, що не підлягав демонтажу. У січні минулого року вона ще була на місці, а в березні вже зникла.

Тепер у міськраді Львова мають намір розібратися з тим, що трапилося, і дати відповідь по ордену.

Нагадаємо, дочка Добкіна приголомшила несподіваним фото з батьком.

Як повідомляла Politeka, Добкін оскандалився з-за підтримки фанатів Путіна.

Також Politeka писала про те, що экс-нардеп Добкін здивував планами на майбутнє.