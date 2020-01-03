Підліток вирішив привітати користувачів соцмереж з Новим роком на висоті четвертого поверху

Моторошне відео опублікували в групі «Типове ХТЗ» у Фейсбуці, передає Politeka.

Запис зроблено за адресою вулиця Миру, 14. В кадрі – хлопець років 15-16, який стоїть на чомусь кшталт підвіконня і, тримаючись за залізну раму, махає іншою рукою, вітаючи зі святом.

Оригинальное поздравление с НГ на Мира 14. Gepostet von ТипичнОЕ ХТЗ am Freitag, 3. Januar 2020

Судячи із зовнішнього вигляду будівлі, куди виліз хлопець, це "заброшка": потріскані стіни, дірки у вікнах замість скла.

Ті, хто знімають його знизу, схоже, абсолютно не турбуються, що їх товариш може ненавмисно оступитися або зірватися і впасти на землю.

У свою чергу коментатори не соромилися у виразах, чимало з яких були не просто емоційними, а відверто образливими.

«А тим хто знімає на телефон й ірже не страшно що вона полетить вниз з 4 поверху? Може рятувальників потрібно було викликати?», «Нажеруться х**ні якийсь , потім в неадекваті», «Деб**но ...про рідних подумай... за тебе мама хвилюється... Ой яке не здорове покоління виростили....», «Б***, я б такий, щоб ти на***ся звідти! Але не можу такого побажати! Бо знаю точно, є близькі, які, не дивлячись на рівень твого дов***му, люблять і завжди чекають тебе додому!», «Тупий, бухий і дурень», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали, що 16 травня минулого року 15-річний хлопець зірвався з вершини мосту. Інцидент стався близько 19 години на залізничному мосту в районі станції «Липовий Гай».

Хлопця з травмами голови, переломом нижньої щелепи і гомілковостопного суглобу доставлено до лікарні. Також на місці події перебував свідок, який пояснив, що підліток з власної необережності зірвався з мосту.

Нагадаємо, підліток зірвався з величезної висоти в Києві.

Як повідомляла Politeka, харківська бабуся-зачепер викликала переполох в соцмережах.