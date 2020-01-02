Харківська полиця розшукує 14-річну Катерину Четверякову

Четверякова Катерина Миколаївна 1 січня пішла з дому і не повернулася, передає Politeka з посиланням на правоохоронців.

На даний момент про місцезнаходження дівчини нічого невідомо.

Прикмети зниклої: на вигляд 16 років, зріст 180 см, середньої статури, волосся довге світло-русяве, очі карі.

Була одягнена в чорну кофту-товстовку, бордовий светр, лосини чорного кольору, взута в уггі чорного кольору з білими пандами спереду.

Якщо комусь щось відомо про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити за телефонами (057) 738-30-24, 063-720-21-75, 102 або іншими доступними способами.

Це – не єдина пропажа у дні свят. Так, в Одесі в ніч на 31 грудня безслідно зник молодий чоловік. Місцевими правоохоронцями розшукується 27-річний Іжик Ігор Володимирович, який в ніч на 31 грудня 2019 року поїхав з дому на власному автомобілі ГАЗ 31105 і до теперішнього часу його місцезнаходження невідомо.

Прикмети зниклого: зріст 173-175 см, поголений наголо, очі світлі, середньої статури.

Чоловік був одягнений у темні спортивні штани, синю спортивну кофту, темно-сині кеди. Всіх, кому щось відомо про місцезнаходження Ігора, просять повідомляти в Хаджибеєвський відділ поліції за телефонами: (048) 723-34-74, 723-44-56 або на 102.

Раніше ми писали про те, що в Харкові на станції метро «Держпром» помер чоловік. Йому прямо посеред платформи стало погано, і на очах у всіх він втратив свідомість.

Якийсь час йому намагалися допомогти, але бригада «швидкої», приїхавши на виклик, констатувала смерть харків'янина.

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