Скандальному пропагандистові пояснили, що до чого

У Харкові під облдержадміністрацією пройшла акція протесту проти включення в список обміну з Росією підозрюваних у теракті біля Палацу спорту в 2015 році

Як заявили в Нацкорпусі, люди категорично проти того, щоб віддавати підозрюваних у гибелі чотирьох осіб на мирній ході, передає Politeka.

«Якщо вони вийдуть, будь-яка мерзота буде знати, що можна підірвати кілька людей в українському місті і залишитися безкарним, просто дочекавшись обміну», – впевнені активісти.

Не обійшлося на акції і без палаючих шин, а також універсального засобу проти «руськомирівців».

Як повідомляє ВПО «Фрайкор» на своїй сторінці в соцмережі, проросійського пропагандиста Андрія Бородавку, який також з'явився на акції, патріоти облили зеленкою, попередньо пояснивши, що робити йому там нічого.

Як відомо, Бородавка навесні 2014 року був одним з лідерів «Антимайдану», активно підтримував проросійських бойовиків і брав участь у спробі захоплення Харківської ОДА.

Після того, як всі спроби дестабілізувати Харків провалилися, Бородавка втік у Росію. Але там його визнали винним у порушенні міграційного законодавства Російської Федерації.

Чоловіка засудили до штрафу в розмірі п'ять тисяч рублів і примусової депортації на територію України. 3 липня його затримали співробітники СБУ в Борисполі.

Затриманому було повідомлено про підозру за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). 29 липня 2016 року Дзержинський райсуд Харкова Андрія Бородавку засудив до покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки.

Вчора під судом Києві шаріївського діяча (працівника Шарий.нет Дмитра Кучера) облили сечею. Сьогодні в Харкові на акції... Gepostet von Алексей Голобуцкий am Mittwoch, 25. Dezember 2019

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