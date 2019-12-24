Верховний Суд України розгляне скаргу фігуранта резонансної ДТП на Сумській у Харкові Геннадія Дронова

Про те, що ВСУ затвердив постанову про відкриття касаційного провадження 20 грудня, повідомляє видання NewsRoom з посиланням на Реєстр єдиних судових рішень.

За информацією журналістів, новий адвокат Дронова Геннадій Токарєв оскаржив вироки першої інстанції та апеляційного суду. Перший раз касаційну скаргу повернули на доопрацювання, однак тепер документ прийнятий до розгляду.

Наголошується, що захист Зайцевої касацію у Верховний Суд подав дещо раніше. Після схвалення касаційної скарги від Олени Зайцевої було відкрито провадження, в яке внесли нові поправки.

«Касаційне провадження відкрито 13 грудня. ВСУ зажадав від Київського райсуду Харкова передати матеріали кримінального провадження, а учасникам судового провадження направити копію рішення про відкриття касаційного провадження з копіями касаційної скарги, інформацією про їхні права та обов'язки», – розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвєєва.

Раніше ми писали, що Київський райсуд Харкова зняв арешт з автомобіля Lexus, який є власністю вітчима Олени Зайцевої. Саме він звернувся з відповідним клопотанням.

На засідання ні Василь Зайцев, ні його представники не з'явилися. За задоволення клопотання виступив прокурор Валерій Бухан, який зазначив, що, оскільки вирок суду вступив в законну силу, і досудове розслідування у даному кримінальному провадженні вже не використовується, зазначений транспортний засіб не може бути використаний у кримінальному провадженні саме як речовий доказ.

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