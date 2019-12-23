Пошуки роботи на безкоштовному сайті закінчилися для жителя Харкова втратою грошей і розчаруванням

Свою історію чоловік виклав у групі «Харків 1654», передає Politeka.

Як розповів автор, на сайті вакансій він побачив оголошення про те, що в сім'ю потрібен водій. За повну зайнятість обіцяли зарплату в 28 тисяч гривень на місяць.

Коли здобувач зателефонував за вказаним в оголошенні телефоном, йому відповів чоловік, який представився Віктором і сказав, що він – депутат Харківської міськради. Затим призначив зустріч.

Далі почалося найцікавіше.

«Приїжджаю на зустріч, дзвоню, а він мені каже: не міг би я зайти в продуктовий магазин і купити пляшечку коньяку і десерту, і пачку сигарет, у них там банкет. Я це все купив і по дорозі дзвоню і кажу, що я все купив, виходьте, а він каже: мені треба подзвонити, і чи міг би я ще поповнити гроші йому на рахунок, а я йому кажу: вибачте, але в мене більше грошей немає», – розповів автор.

«Роботодавець» пообіцяв передзвонити, але так цього і не зробив. Коли ж топікстартер сам спробував додзвонитися, на тому кінці скидали.

У коментарях користувачі відзначають, що подібний «розвод» – не новина, і найчастіше так чинять товариші з місць не настільки віддалених.

«Це не тільки на Бесплатці, на OLX теж таке, тільки він шукав для себе водія!», «І в таксі розвод такий же є», «Паспортні дані називати не варто було», «Цей розвод стандартний і розводять на 100 -500 грн, дзвонять з місць не настільки віддалених. Просто не треба нічого робити по телефону, тільки особистий контакт», «Звичайний розвод з харківського СІЗО, це все кришують мусори», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, на харків'ян влаштували полювання в центрі міста.

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