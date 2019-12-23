Поиски работы на бесплатном сайте закончились для жителя Харькова потерей денег и разочарованием

Свою историю мужчина выложил в группе «Харьков 1654», передает Politeka.

Как рассказал автор, на сайте вакансий он увидел объявление о том, что в семью нужен водитель. За полную занятость обещали зарплату в 28 тысяч гривен в месяц.

Когда соискатель позвонил по указанному в объявлении телефону, ему ответил мужчина, который представился Виктором и сказал, что он – депутат Харьковского горсовета. Затем назначил встречу.

Дальше началось самое интересное.

«Приезжаю на встречу, звоню, а он мне говорит: не мог бы я зайти в магазин продуктовый и купить пляшечку коньяка и десерта, и пачку сигарет, у них там банкет. Я это все купил и по дороге звоню и говорю, что я все купил , выходите, а он говорит: мне нужно позвонить и мог ли я еще пополнить деньги ему на счет, а я ему говорю: простите, но у меня больше денег нет», – рассказал автор.

«Работодатель» пообещал перезвонить, но так этого и не сделал. Когда же топикстартер сам попробовал дозвониться, на том конце сбрасывали.

В комментариях пользователи отмечают, что подобный «развод» – не новость, и чаще всего так поступают товарищи из мест не столь отдаленных.

«Это не только на Бесплатке, на OLX тоже такой, только он искал для себя водителя!», «И в такси развод такой же есть», «Паспортные данные называть не стоило», «Это развод стандартный и разводят на 100 -500 грн, звонят из мест не столь отдаленных. Просто не надо ничего делать по телефону, только личный контакт», «Обычный развод из харьковского СИЗО, это все крышуют мусора», – пишут под публикацией.

Напомним, на харьковчан устроили охоту в центре города.

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