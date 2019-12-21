Харків'яни скаржаться на гостру нестачу лікарів і молодшого медичного персоналу в медустановах міста

Тому тим, хто потрапляє в такий заклад навіть по «швидкій», іноді доводиться чимало часу чекати допомоги.

Про подібну ситуацію розповів у групі «Типовий Харків» користувач під ніком Са Ша.

«19 грудня, Харків, 4-а невідкладна допомога. Людина зі «швидкої» з інфарктом 40 хв просиділа у приймальні. На обурення медсестра відповіла, наводжу дослівно: А шо робити? У нас плинність. Всі в Польщу та Німеччину біжать. Якщо у Вас є знайомі медики, бажаючі за 2200 грн у швидкій працювати, запрошуйте», – розповідає топікстартер.

Він також додав, що переважна більшість лікарів і медсестер у кардіологічному відділенні – молоді фахівці. На думку автора, після того, як вони трохи наберуться досвіду в лікарні, теж будуть шукати можливість виїхати з України в іншу країну.

4я неотложка. Один в моче весь день валяется на полу, другой в памперсе привязанный к кровати лежит в коридоре 😨 Gepostet von Харьков LIVE am Donnerstag, 9. Mai 2019

В коментарях думки користувачів на ситуацію розділилися. Одні звинувачують лікарів у бездушші й бажання заробити на пацієнтах, інші ж захищають людей у білих халатах і відзначають, що в цій лікарні працюють чудові фахівці.

«Я в шоці: як так? 4 невідкладна допомога вважається однією з найкращих і найбільших лікарень міста Харкова, туди везуть всіх! І 40 хвилин відсидіти з інфарктом – це вже відняли у людини півжиття... А ще за 4 невідкладну допомогу пишуть, що лікарня трупів, що люди помирають, не дочекавшись черги. На моїх очах померло так 3 людини у 2018 році, поки я сиділа в черзі....», «Три рази потрапляла в 4ку по швидкій, і жодного разу такого не було. Завжди швидко приїжджали, професійно і оперативно надавали допомогу. Ставлення чудове до пацієнтів. Спасибі лікарям», «Покликання - покликанням, а лікарі - люди, вони і їх діти їсти хочуть. З мінімалки не наїсися. Скоро взагалі медиків не буде, молодь за копійки не піде рятувати невдячних людей», – пишуть під публікацією.

Нагадаємо, у мережі показали умови в російській лікарні.

Як повідомляла Politeka, у мережі показали, де лікують онкохворих у Харкові.