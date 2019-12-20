Розробка проекту будівництва нової дороги на Салтівку вже влетіла Харкову у вісім мільйонів гривень

Про на своїй сторінці повідомляє «Харківський антикорупційний центр».

Після сесії Харківської міської ради на розробку проекту будівництва нової дороги з Салтівки в центр, через ринок Барабашово, виділили ще 2,22 млн. грн, розповіли в ХАЦ з посиланням на систему публічних закупівель ProZorro.

НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА НОВОЇ ДОРОГИ З САЛТІВКИ В ЦЕНТР ВИТРАТИЛИ ВЖЕ 8 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ Вчора, після сесії... Gepostet von Харківський антикорупційний центр am Donnerstag, 19. Dezember 2019

«Перший договір на 1,43 млн. грн. уклали 18 грудня з ТОВ «Сіті-дизайн» з розробки проекту нової ділянки дороги від вулиці Амурської до метромосту. Другий договір на 787,9 тис. уклали також 18 грудня, також з ТОВ «Сіті-дизайн» з розробки проекту нової ділянки дороги по вулиці Амурській», – пишуть розслідувачі.

За інформацією ХАЦ, на чолі фірми, пов'язаної з нинішнім і колишнім головними архітекторами міста Тетяною Полівановою і Сергієм Чечельницьким, стоїть Любов Тетельбаум.

У жовтні в ХАЦ повідомляли про те, що на розробку проекту, робочої документації, інженерно-геологічні вишукування будівництва нової дороги і мосту з Салтівки в центр Харкова уклали п'ять договорів на загальну суму 4,35 млн. грн. Всього на розробку проектно-кошторисної документації різних ділянок нової дороги протяжністю трохи більше двох кілометрів вже витратили 7,9 млн. грн.

Навколо будівництва цієї дороги в місті не вщухають скандали, оскільки заради її спорудження доведеться знести частину ринку «Барабашово». Підприємці вже неодноразово пікетували мерію, однак влада міста категорична в цьому питанні.

«Така дорога планувалася ще у 80-х роках , — для чого приватна забудова вздовж лінії метромосту була знесена з великим запасом. Були побудовані дві опори майбутнього автомобільного мосту пліч-о-пліч з метромостом, після чого будівництво зупинилося. Пізніше на червоних лініях деякі не в міру запопадливі бізнесмени незаконно побудували торгові павільйони, здають їх, а підприємці і не здогадуються про те, що їх точки стоять у недозволеному місці, на міській землі, але платять господарям ринку Барабашово», – заявляв раніше Кернес.

Нагадаємо, НП під Харковом обернулася кошмаром для тисяч автовласників.

Як повідомляла Politeka, міст обвалився в центрі міста, автобус з людьми опинився в заручниках.

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