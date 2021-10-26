На Харьковщине обнаружили больше тысячи новых случаев коронавируса - появилась статистика.

Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.

За прошедшие сутки, 25 октября, на Харьковщине обнаружили 1255 случаев коронавируса, 724 человека выздоровели.

В статистику внесли сведения о 24 смертях от осложнений ковида.

Всего с начала карантина в Харьковской области на коронавирус заболел 198 371 человек.

Ранее сообщалось, что в харьковском крематории рассказали об очередях на кремацию умерших.

Людям, потерявшим близким, приходится ждать по несколько дней, чтобы кремировать умерших.

Так, родственникам, чьи близкие умерли из-за ковида, приходится ждать по 5-6 дней, чтобы кремировать усопших.

В Харькове наблюдаются очереди в моргах - посетители несколько дней дожидаются документов по экспертизам и свидетельств о смерти близких.

Напомним, что медики бьют тревогу из-за катастрофы с вирусом: "Света в конце тоннеля не видно".

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