На Харьковщине обнаружили больше тысячи новых случаев коронавируса - появилась статистика.
Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней.
За прошедшие сутки, 25 октября, на Харьковщине обнаружили 1255 случаев коронавируса, 724 человека выздоровели.
В статистику внесли сведения о 24 смертях от осложнений ковида.
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Всего с начала карантина в Харьковской области на коронавирус заболел 198 371 человек.
Ранее сообщалось, что в харьковском крематории рассказали об очередях на кремацию умерших.
Людям, потерявшим близким, приходится ждать по несколько дней, чтобы кремировать умерших.
Так, родственникам, чьи близкие умерли из-за ковида, приходится ждать по 5-6 дней, чтобы кремировать усопших.
В Харькове наблюдаются очереди в моргах - посетители несколько дней дожидаются документов по экспертизам и свидетельств о смерти близких.
Напомним, что медики бьют тревогу из-за катастрофы с вирусом: "Света в конце тоннеля не видно".
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