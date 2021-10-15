В Харькове продавец продал булочку без маски и теперь заплатит 17 000 грн штрафа.
Орджоникидзевский суд Харькова оштрафовал предпринимателя за нарушение карантина.
Так, вечером 29 июля предприниматель, находясь в киоске не проконтролировал использование защитных масок продавщицей, которая обслуживала посетителей без маски.
Предприниматель в суд не пришел, а предоставил письменные объяснения и просил закрыть производство по делу.
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"Отметил, что предоставленные по делу фотографии содержат изображение девушки, которая сидит за прилавком и не осуществляет никаких действий", — говорится в постановлении.
Судьи не согласились и выписали штраф нарушителям.
Ранее сообщалось, что в Харькове приняли решение об усилении карантина - заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан сделала заявление.
По словам чиновницы, основные ограничения будут касаться кинотеатров, театров и всех заведений, где собирается большое количество людей.
Обязательным условием пребывания там - сертификат о вакцинации.
Ограничения касаются заведений, в которых бывают харьковчане: театры, кинотеатры, заведения массового пребывания людей.
"Мы просим о 50-процентной заполненности. И ставим условия сотрудниками этих заведений — они должны быть полностью вакцинированы", — заявила Горбунова-Рубан.
Работники таких учреждений должны проверять COVID-сертификацию.
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