В центре Харькова произошла драка
Об этом сообщили в Telegram-канале "Харьков 1654".
В Харькове несколько пьяных мужчин напали и избили двух харьковчан.
"Подвыпившая мадам одного из боксёров решила поприставать к нашим мужчинам, спрашивала какая у них машина, а когда ответили BMW X5, присела рядом и попросила сигаретку. Били очень крепко. Отчим потерял возможность на 2 месяца работать. Кушать теперь через трубочку только. Сделали операцию. Куму зашили пол рта тоже. У обоих глаза не открываются", – рассказал очевидец.
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"Ни принципов ни понятий. Добивают чуть ли не в усмерть. Даже в 90 упал ну все развернулись ушли", "Беспредел .. таких нужно сажать .. не адекваты , закрыть нужно , Как всегда даже не найдут", "Все обсуждения не о чем , не адекватные люди не могут держать себя в руках не могут жить в обществе , их нужно отгородить .для этого существует специальные заведения", - пишут в сети харьковчане.
Напомним, что на Харьковщине произошла жуткая драка, детали: "тело нашли возле магазина"
Как сообщала Politeka, в Харькове посреди улицы лежало тело человека: Полиция накрыла тканью и уехала
Также Politeka писала, что харьковчан унесло в открытое море на надувной лодке: фото с места инцидента.