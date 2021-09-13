В Харькове неадекватный мужчина нападал на прохожих
Об этом сообщают в телеграм-канале "Труха".
Инцидент произошел 13 сентября на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей. Голый мужчина бросался на людей.
На замечания прохожих одеться, он реагировал агрессивно и лез драться.
Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"
Автобус с украинцами попал в масштабное ДТП, есть жертвы: кадры с места событий
Экс-фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" неожиданно засветилась на конкурсе красоты: "Мне посчастливилось"
"Маскарад-2", новый рассекреченный герой разочаровал украинцев: "Шоу "Маска" гораздо лучше..."
Беда с Анной Богдан, "Холостяк" Заливако принял экстренные меры: "Берите на заметку..."
В сети сообщили, что мужчина сначала напал на школьника, затем на парня с рюкзаком.
"куча машин вокруг и мужиков, никто не остановился и не помог. Печально...", "Когда на школьника нападал, тоже никто не заступился? Одни видеоператоры. Могли несколько человек его "вылечить", но только снимают...", "Какая-то тенденция не здоровая пошла, уж слишком часто голые стали по городу бегать.. Что твориться?!", - возмущены харьковчане в сети.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, вандалы устроили погром в ботсаду: кадры бесчинства.
Ранее Politeka сообщала, что вандалы устроили небывалый погром, съехалась полиция: "украли 10 крестов".
Также Politeka сообщала, что в Харькове вандалы обнесли спортивную площадку, видео: позарились на блины.