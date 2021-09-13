В Харькове неадекватный мужчина нападал на прохожих

Об этом сообщают в телеграм-канале "Труха".

Инцидент произошел 13 сентября на перекрестке улицы Героев Труда и проспекта Тракторостроителей. Голый мужчина бросался на людей.

На замечания прохожих одеться, он реагировал агрессивно и лез драться.

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В сети сообщили, что мужчина сначала напал на школьника, затем на парня с рюкзаком.

"куча машин вокруг и мужиков, никто не остановился и не помог. Печально...", "Когда на школьника нападал, тоже никто не заступился? Одни видеоператоры. Могли несколько человек его "вылечить", но только снимают...", "Какая-то тенденция не здоровая пошла, уж слишком часто голые стали по городу бегать.. Что твориться?!", - возмущены харьковчане в сети.

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Видео можно увидеть здесь.