В "Харьковской Швейцарии" нашли тело мужчины
Так, в лесу вблизи "Харьковской Швейцарии" обнаружили голый труп неизвестного мужчины.
Прохожие обнаружили тело вчера, около 18:40 в лесу. Личность мужчины в настоящее время не установлена, телесных повреждений на теле также не обнаружено.
Предварительно, погибший, примерно 30 лет, совершил самоубийство. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.
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К слову, в Харькове на стройке произошел несчастный случай.
Об этом сообщили в соцсети.
Так, 31 августа на строительной площадке на улице Василия Стуса произошел смертельный инцидент
Медики сообщили, что 44-летний мужчина умер еще до приезда скорой помощи.
“Умер на месте сразу от черепно-мозговой открытой травмы”, — заявил директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
Официальная информация уточняется.
Напомним, трагедия возле церкви в Харькове, на земле лежит тело человека: фото с места
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