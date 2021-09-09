В "Харьковской Швейцарии" нашли тело мужчины

Так, в лесу вблизи "Харьковской Швейцарии" обнаружили голый труп неизвестного мужчины.

Прохожие обнаружили тело вчера, около 18:40 в лесу. Личность мужчины в настоящее время не установлена, телесных повреждений на теле также не обнаружено.

Предварительно, погибший, примерно 30 лет, совершил самоубийство. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

К слову, в Харькове на стройке произошел несчастный случай.

Об этом сообщили в соцсети.

Так, 31 августа на строительной площадке на улице Василия Стуса произошел смертельный инцидент

Медики сообщили, что 44-летний мужчина умер еще до приезда скорой помощи.

“Умер на месте сразу от черепно-мозговой открытой травмы”, — заявил директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Официальная информация уточняется.

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